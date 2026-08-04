Un amigo de Facundo Moyano reveló cómo se encuentra el exdiputado tras quedar detenido

En medio de la fuerte repercusión que generó la detención de Facundo Moyano, un amigo del exdiputado se presentó este martes en la Comisaría Vecinal 13A, donde permanece alojado por orden de la Justicia, y brindó una escueta declaración sobre su estado de ánimo.

La presencia del allegado no pasó desapercibida para los periodistas que seguían de cerca el caso, ya que ingresó y salió en varias oportunidades de la dependencia policial ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué dijo el amigo de Facundo Moyano

Al ser consultado por la prensa, el hombre explicó que había concurrido a la comisaría para acercarle ropa y algunas pertenencias personales al exfuncionario.

Aunque evitó hacer declaraciones sobre la causa judicial, sí respondió brevemente cuando le preguntaron cómo había encontrado a Moyano.

«Lo vi bien», se limitó a decir antes de retirarse del lugar.

Las idas y vueltas en la comisaría

Luego de hablar con los medios, el amigo de Moyano se alejó de la puerta de la seccional, pero pocos minutos después regresó e ingresó nuevamente al edificio.

Ese movimiento despertó especulaciones entre los cronistas presentes, quienes interpretaron que podría haber vuelto para comentarle al exdiputado el panorama mediático que se vivía en las inmediaciones de la dependencia policial. Sin embargo, esa hipótesis no fue confirmada oficialmente.

La causa sigue bajo investigación

Mientras tanto, Facundo Moyano continúa a disposición de la Justicia en el marco de la investigación iniciada tras el episodio ocurrido con Candela Arizaga.

La Fiscalía continúa reuniendo pruebas, entre ellas testimonios, registros de cámaras de seguridad y pericias, para reconstruir lo sucedido y definir los próximos pasos de la causa.