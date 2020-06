Bariloche lleva 50 días con circulación comunitaria del virus

Bariloche cumplió ayer 50 días de circulación comunitaria del virus, una categoría por la cual las autoridades sanitarias mantienen el aislamiento obligatorio en la ciudad, a pesar de que hay apertura de la actividad comercial.

La ciudad registró un brusco descenso de casos activos desde el último brote que surgió un mes atrás. Actualmente hay 19 pacientes con coronavirus internados y aislados, 138 curados y una víctima fatal.

De todos modos, a pesar de que no se encuentra en el pico de contagios, Bariloche tiene circulación comunitaria del virus y para salir de esa calificación, que define el Ministerio de Salud de la Nación, deben cumplirse dos períodos de incubación y transcurrir 28 días sin registrar nuevos pacientes afectados por la covid-19.

En la misma situación que Bariloche está Cipolletti, que también fue incluida como zona de transmisión comunitaria el 18 de abril pasado. Mientras que Catriel y Choele Choel ya salieron de esa calificación, la primera el 20 de mayo y la segunda localidad el 4 de junio.

Aun con la circulación comunitaria, la ciudad andina tiene una apertura importante de la economía y actualmente se encuentra en la fase 2, que permite la actividad comercial, la obra privada con 5 obreros y actividades profesionales, salidas en bicicleta y caminatas recreativas de una hora.

El intendente Gustavo Gennuso dijo ayer que no está en los planes retrotraer ninguna apertura en función al decreto de Presidencia que establece al departamento Bariloche como uno de los distritos con aislamiento obligatorio. Y avanzó un poco más ya que ayer obtuvo el aval de la Provincia para la ampliación horaria de los comercios no esenciales que pasarán a atender al público 8 horas diarias.

Esta extensión horaria ya fue conversada con la provincia e incluso estaba prevista en el plan “reactivando Bariloche” que Gennuso presentó la semana pasada. El domingo por la noche sorprendió el decreto presidencial que indica que para cada actividad se debe pedir autorización a la Jefatura de Gabinete de la Nación, pero finalmente ayer por la tarde el Gobierno provincial lo habilitó.

Hasta ahora Gennuso no habla de otra apertura inmediata por fuera de lo comercial pero en su programa de fases, la siguiente etapa, prevista para fines de junio, establece la posible apertura de restaurantes con restricciones.

El sector gastronómico reclama agilidad a las autoridades y mira con interés la apertura que inició ayer la provincia de Neuquén. Un informe difundido por la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche da cuenta que al menos diez restaurantes y cafeterías cerraron sus puertas y más del 50% no abrió con el servicio take away porque no funciona para su segmento. De la otra mitad que tiene retiro por ventanilla, las ventas solo movieron el 15% de lo habitual para esta época.