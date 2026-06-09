Un fuerte choque sobre la Ruta 151 generó demoras en Cipolletti: un hombre había quedado atrapado en su vehículo

Un impresionante incidente vial ocurrió este martes 9 de junio sobre la Ruta 151 que generó grandes demoras en uno de los principales accesos a Cipolletti. Además, uno de los protagonistas debió ser rescatado de su propio vehículo y luego fue trasladado al hospital.

Según señaló a Diario RÍO NEGRO el jefe de Seguridad Vial de Cipolletti, Frank Rivas, el hecho sucedió después de las 16, en el cruce de la ruta nacional con el acceso Santa Cruz, cerca del Tercer Puente.

El siniestro fue protagonizado por dos camionetas, una Toyota Hilux y una Suzuki Grand Vitara. Con respecto a la mecánica, testigos indicaron que la Hilux (que iba en sentido norte-sur) se cruzó de carril e impactó de forma semi frontal contra el vehículo que venía de frente.

Foto: Gentileza.

Un hombre quedó atrapado y tuvo que ser rescatado

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Suzuki quedó atrapado en el habitáculo de la camioneta y tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos y SIARME. Después, fue trasladado en código amarillo hasta el hospital local.

Mientras tanto, el caso se interiorizó la Fiscalía de turno, que notificó al conductor de la Toyota que iba a quedar imputado y dispuso el secuestro preventivo de ambos vehículos hasta determinar el carácter defenitivo de las lesiones del otro protagonista.

Asimismo, producto del gran operativo en el sector, se registraron grandes demoras sobre la Ruta 151, la cual fue liberada aproximadamente una hora después del choque.