Bariloche mira hacia la juventud en camino al crecimiento estratégico

Durante mucho tiempo, la juventud estuvo relegada en la priorización de políticas estatales. Pero en el desarrollo estratégico de una ciudad el rol de los jóvenes es fundamental para que las transformaciones necesarias no se frenen a medida que llegan nuevas generaciones. Una juventud que se sienta tenida en cuenta formará una mirada más integral, tanto de sus derechos como de sus responsabilidades, y por eso las políticas públicas hacia la juventud deben fortalecerse cada vez más.

“Las ciudades deben caminar al lado de la juventud si quieren crecer armónicamente”, sostiene el intendente de San Carlos de Bariloche Gustavo Gennuso, en cuya gestión se han desarrollado líneas de acción que buscan la integración y desarrollo de los jóvenes, desde las herramientas de capacitación e inserción laboral, hasta los espacios de recreación y encuentro comunitario.

Y cuenta: “Vengo escuchando en estos últimos tiempos que se habla mucho de los jóvenes desde la política como grupo etario de electores y no como sujetos activos de la ciudadanía”, reflexiona Gennuso, quien antes de volcarse a la intendencia fue directivo y docente en varias escuelas de jóvenes y adolescentes. “Pude compartir con ellos sus sueños, su rol activo en la participación ciudadana, sus ganas de hacer un mundo mejor. No creo que nada de eso haya cambiado, lo que sí seguramente va mutando son las formas de relacionarse, la irrupción acelerada de la tecnología en la vida cotidiana, los contextos. Lo que no cambia es que son sujetos activos de derecho y que en base a eso las ciudades debemos tener nuestras políticas activas”, reflexiona el intendente de la ciudad cordillerana.

Para la gestión municipal actual, el cambio de contexto de los últimos años exige el desarrollo de herramientas e infraestructura en las ciudades, para que el sector juvenil se desarrolle dentro de nuevas realidades. Y en una ciudad turística como Bariloche la acción debe pensarse tanto para residentes como para visitantes.

De hecho, la localidad ha trabajado intensamente en los últimos años en la construcción de una nueva infraestructura en relación con los jóvenes, pensando en lo deportivo y lo ambiental. Atentos a las nuevas necesidades, el Municipio construyó un skatepark y un pumptrack con niveles que van desde los principiantes hasta las competencias internacionales, y que son los lugares de encuentro de cientos y cientos de jóvenes. Y actualmente se está terminando de construir un nuevo espacio donde se integra la actividad deportiva, cultural y de formación para el trabajo (al que por ahora se conoce coloquialmente como el Gimnasio Municipal Nº 4 del barrio Alborada, pero que será un Centro Social, Cultural y Deportivo). Buscando actualizarse en términos de los nuevos intereses de los jóvenes, se incluyó por ejemplo una palestra, teniendo en cuenta que la escalada es un deporte de amplia aceptación, y complementando el marco natural que las montañas de Bariloche ya brindan para practicarlo.

Otro de los ejes más fuertes de intervención y acción para la juventud se impulsa desde la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo del Municipio de Bariloche, con el eje puesto en mejorar las competencias y el acceso de los jóvenes al mercado laboral, generando posibilidades de autonomía y crecimiento. Además de brindar Orientación Laboral, el Centro de Formación y Producción Municipal viene desarrollando en los últimos años capacitaciones en oficios tradicionales (desde carpintería y herrería, hasta construcción en seco, electricidad y formación de gasistas matriculados) en articulación con la UOCRA.

Pero ahora, a esos espacios se ha incorporado la formación en oficios digitales y actividades de motivación hacia esos oficios. En este momento se están desarrollando en Bariloche 33 cursos de oficios digitales en articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, llegando a casi 1000 jóvenes de la ciudad, además de los implementados con la organización Potrero Digital.

Una de las capacitaciones brindadas desde el municipio. Foto: Municipalidad de Bariloche

En paralelo, en acuerdo con la empresa Globant -que recientemente se radicó en esa ciudad- la comuna está trabajando en las escuelas secundarias de la ciudad con lo que denominan “Charlas Inspiracionales” e incluyendo a jóvenes ya capacitados a los programas de entrenamiento laboral de esta misma empresa. Por otra parte, en convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Bariloche lleva adelante, en los 5º años de escuelas que se postularon, dos programas de capacitación que incluyen robótica y diferentes tipos de programación. En este mismo sentido, en colaboración con diferentes instituciones de la ciudad ya se está proyectando un sistema completo de formación continua en oficios digitales con sedes múltiples.

Además, el Municipio implementa a nivel local los Talleres de Competencias Laborales CIT (Cursos de Introducción al Trabajo) y CEJ (Club de Empleo Joven). Y a través de los programas de Intermediación Laboral, se realiza orientación laboral específica, y entrenamientos laborales en tres líneas específicas: Población Jóvenes, Promover (para personas con discapacidad) y el programa municipal de Inclusión Laboral Trans (PILT).

En el ámbito de lo social, la Municipalidad de Bariloche ha fortalecido mucho el trabajo que se realida desde el Área de Género y Diversidad, a través de la cual se han incorporado acciones y políticas sobre nuevas masculinidades, el cupo trans, el sistema de prevención de violencia de género y las promotoras barriales contra la violencia de género, entre otras líneas desarrolladas. Todas son políticas que abarcan a la juventud y, en la mayoria de los casos, están incluso a cargo de ellos, involucrándolos en el diseño mismo de estas herramientas de intervención.

Desde el Municipio también señalan que el profundo trabajo de planificación urbana que se está impulsando en los últimos años le ha dedicado una especial preponderancia a la mirada desde los jóvenes. Desde los paseos públicos que se han construido en las distintas zonas de la ciudad, que le permiten hoy a una pareja joven disfrutar con sus niños un hermoso momento que antes no era posible, como la planificación ordenada para nuevas inversiones que irán creando las fuentes de trabajo para esos padres pero también en el futuro para el niño que hoy juega en la plaza saludable. Se trata de un círculo virtuoso que busca extenderse a lo largo de las generaciones venideras.