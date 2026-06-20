Operativo extremo en Roca: así rescataron la avioneta que aterrizó de emergencia en medio del campo

Un complejo operativo de rescate permitió recuperar la avioneta que el jueves por la tarde realizó un aterrizaje de emergencia en un sector rural al norte de Roca, luego de sufrir una falla de motor en pleno vuelo. El procedimiento, que combinó maniobras de campo traviesa, izaje especializado y coordinación con fuerzas de seguridad, fue clave para trasladar la aeronave sin agravar los daños.

El complejo operativo para recuperar la avioneta en Roca

Según relató Alejandro Uzcudun a través de su hijo Agustín —en un testimonio reconstruido como palabra del propio operador—, el acceso al lugar del incidente fue uno de los mayores desafíos del operativo.

“Tuvimos que ir por arriba del campo, no había un camino que nos dejara al lado del avión”, explicó. El equipo ingresó desde la Ruta Provincial n.º 6 y avanzó a campo traviesa con camión y semirremolque, sorteando terreno inestable para evitar quedar encajados y sin provocar daños adicionales.

Al llegar a la aeronave, el panorama era más favorable de lo esperado: el avión se encontraba prácticamente íntegro. El único daño visible era la pérdida de una rueda producto del impacto.

“Eso incrementó la responsabilidad, porque había que preservarlo tal como estaba”, señaló Uzcudun. La prioridad, indicaron, fue mantener la integridad estructural hasta su traslado al aeroclub.

El operativo incluyó un trabajo de izaje en el propio campo, una maniobra que no es habitual para el equipo, pero que ya habían realizado en una oportunidad previa en otro auxilio aeronáutico. Esa experiencia resultó clave para definir cómo estabilizar la aeronave, teniendo en cuenta la distribución desigual de pesos típica de este tipo de aviones. “Fuimos cuidadosos con el izaje, había que hacerlo sin dañar nada”, detalló.

Una vez asegurada la aeronave sobre el semirremolque, comenzó el traslado hacia el aeroclub de Roca. En ese tramo fue fundamental la intervención de la Policía de Río Negro, que realizó cortes sobre la Ruta 6 para permitir el paso del convoy, ya que el avión ocupaba prácticamente todo el ancho de la calzada.

Finalmente, ya en el aeroclub, se repitió el procedimiento de izaje para descargar la aeronave y ubicarla en el hangar, donde quedó a disposición de los mecánicos para su reparación. El piloto, único ocupante del vuelo, había resultado ileso en el aterrizaje de emergencia, que se originó tras una falla de motor cuando se dirigía desde Buenos Aires hacia San Martín de los Andes.