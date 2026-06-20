Murió una nena de dos años tras un choque en la autopista Panamericana y su madre está grave

Una nena de dos años murió este sábado por la mañana tras un choque en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, en cercanías de General Pacheco. El auto en el que viajaba con sus padres quedó detenido por una falla mecánica y fue impactado desde atrás por una camioneta.

El hecho ocurrió poco después de las 6, antes del empalme con la ruta 197, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la madre permanece internada con lesiones graves, mientras que el padre y el conductor del otro vehículo sufrieron heridas leves.

Choque en Panamericana: cómo ocurrió el accidente en General Pacheco

De acuerdo con la información difundida, el auto en el que viajaba la familia- un Volkswagen Gol- sufrió un desperfecto mecánico que obligó a detener la marcha en plena autopista. Minutos después fue embestido por una camioneta Renault Captur que circulaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del violento impacto, la menor murió en el lugar. Su madre, de 27 años, fue trasladada al Hospital de Pablo Nogués con fractura de pelvis y compromiso en el bazo. Según el parte médico, permanecía consciente al momento de su ingreso.

El padre de la nena, también de 27 años, fue derivado al Hospital de Pacheco con lesiones leves. En tanto, el conductor de la camioneta, de 49 años, también recibió asistencia médica y fue trasladado al mismo centro de salud por precaución.

Qué se sabe de la investigación del choque fatal en Panamericana

La intervención estuvo a cargo de personal policial, Bomberos, Policía Científica y equipos de la concesionaria vial. El Volkswagen Gol terminó contra el guardarraíl, mientras que la camioneta volcó tras la colisión.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía descentralizada de El Talar, que caratuló la causa como homicidio culposo. El conductor de la camioneta fue imputado mientras continúan las pericias para determinar la mecánica del siniestro.

El accidente obligó a interrumpir completamente el tránsito hacia la Ciudad de Buenos Aires, con desvíos por la colectora durante varias horas. Además, sobre la calzada se requirieron tareas de limpieza para remover el aceite que quedó derramado.