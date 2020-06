Bariloche ofrece un concierto de folclore para este sábado a la noche

El episodio “Tierra”, una saga de tres conciertos virtuales que tiene como protagonista a la música Belén Álvarez, se presenta esta noche. Comienza a las 22 y se puede seguir a través de las páginas de Facebook o Instagram de la artista.

“Son tres conciertos virtuales –Tierra, Inspiración y Amor- realizados íntegramente en formato cuarentena. Con los músicos, cada cual en su espacio. Trabajamos mucho en la calidad del audio y en la poética de la propuesta”, detalló Álvarez.

No se trata de una transmisión en vivo pero sí de un estreno de nueve canciones. La cantante lo consideró un “micro documental” que dura 45 minutos.

“Mientras presento las canciones, voy contando por qué las elegí. Es un relato relajado. El formato es muy bonito”, señaló y aclaró que en las canciones, participaron músicos invitados del Valle, de Buenos Aires y Bariloche.

La cita es hoy a las 22. Foto: gentileza

En esta oportunidad, “Tierra” está asociada al folclore pero no son de autoría de Álvarez, como sí es el caso de “Inspiración” que se estrena el mes próximo. “Tiene que ver con lo que nos representa. Abarca el folclore del norte, el folclore joven, de la Patagonia. Incluye cosas que no había cantado nunca pero me animé. Está super nutrido. Te quedás con ganas”, sugirió.

Álvarez reconoció que con la modalidad de grabación “en cuarentena”, las cuestiones técnicas resultaron más complicadas de lo habitual. “El segundo escuchaba lo que grabó el primero, el tercero escuchaba a los dos primeros y así. Fue como un Yenga que está a punto de caer en todo momento. Pero lo logramos. Lo hicimos con dos Iphones, una computadora y wi fi. Hubo que ponerle garra y amor”, contó.

Álvarez hizo hincapié en que “el proyecto es autogestivo” y agradeció la respuesta del público hasta ahora. Quienes deseen ayudar con un aporte económico voluntario, pueden hacerlo a través de Mercado Pago o un depósito bancario (CBU 011- 04633300-46314722497).