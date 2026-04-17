Luis Caputo sumó un aval del BID por US$550 millones para refinanciar la deuda de julio

El ministro de Economía, Luis Caputo, logró este viernes un nuevo avance estratégico en su gira por Estados Unidos al sellar una garantía de US$550 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este aval se suma a los US$2.000 millones obtenidos ayer del Banco Mundial, consolidando la arquitectura financiera con la que el Gobierno pretende cubrir los vencimientos de deuda de julio sin recurrir a las reservas del Banco Central.

Financiamiento récord para 2026

Más allá de la garantía inmediata para el pago de bonos, el organismo multilateral ratificó un fuerte compromiso con el programa económico de Javier Milei. Según un comunicado oficial, el Grupo BID prevé acelerar su respaldo con un financiamiento récord que superaría los US$ 7.200 millones durante 2026.

Este paquete global se divide en dos grandes ejes:

Sector Público: Se prevén más de US$ 5.000 millones en operaciones soberanas (donde se incluyen los US$ 550 millones de la garantía de hoy y financiamiento para proyectos de infraestructura).

Se prevén más de en operaciones soberanas (donde se incluyen los US$ 550 millones de la garantía de hoy y financiamiento para proyectos de infraestructura). Sector Privado: A través de BID Invest, se proyecta movilizar inversiones por alrededor de US$ 2.200 millones para impulsar la actividad empresarial en el país.

La estrategia de los «US$ 4.000 millones»

Con estos acuerdos, el equipo económico confía en reunir un bloque de unos US$ 4.000 millones garantizados por organismos internacionales. El objetivo es que estos avales permitan captar dólares de bancos privados y aseguradoras internacionales a tasas de entre el 5,5% y 6,5%, muy por debajo del 9% o 10% que hoy exige el mercado voluntario de deuda.

Caputo ratificó ante inversores que ya cuentan con el financiamiento necesario para los próximos 12 meses. A la ayuda de los organismos multilaterales se sumarán las licitaciones locales de bonos en dólares y los fondos previstos por el programa de privatizaciones.

La jornada de Caputo en Washington cerrará con un encuentro formal con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con quien terminará de pulir los detalles para el desembolso de US$ 1.000 millones aprobado técnicamente esta semana.

Ilan Goldfajn, el presidente del Banco Interamericano de Desarollo

El apoyo de Caputo a Ilan Goldfajn en sus redes

El ministro de Economía, Luis Caputo, felicitó la medida del BID en su cuenta de X. “Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID. Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos. Gracias @igoldfajn y equipo por su apoyo», mencionó el ministro en su mensaje.