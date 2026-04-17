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La increíble chance que dejó pasar Francisco Cerúndolo en el ATP de Múnich

El argentino no pudo vencer al N°3 del mundo, Alexander Zverev, después de ganar el primer set, y quedó eliminado en los cuartos de final del certamen. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Zverev en cuartos de final del ATP de Múnich.

Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Zverev en cuartos de final del ATP de Múnich.

Francisco Cerúndolo cayó en tres sets ante el alemán Alexander Zverev y quedó eliminado del ATP 500 de Múnich. La mejor raqueta argentina del momento se había impuesto en el primer set, pero no pudo sostenerlo desde el juego y estado anímico para terminar cediendo por 5-7, 6-0 y 6-2

Cerúndolo había llegado a las semifinales de este certamen en 2025 (perdió con Ben Shelton) y buscaba defender los puntos obtenidos hace un año. El inicio del partido y la reacción del argentino en el primer set, donde se repuso para terminar llevándoselo por 7-5, generó la esperanza de sumar una victoria más en el historial entre el germano.

Sin embargo, cayó en una profunda laguna mental en la segunda manga a punto tal que lo perdió en cero y luego Zverev lo liquidó 6-2 en el decisivo tras 2 horas y 15 minutos de juego.

Los cruces entre Francisco Cerúndolo (N° 20 del ranking mundial) y Alexander Zverev (N°3) ahora quedaron en tres victorias para el argentino (las primeras tres que se cruzaron, todas en arcilla) y los últimos cinco se los llevó el alemán, cuatros sobre superficies duras y por primera vez sobre polvo de ladrillo esta vez en Múnich.

Zverev, vigente campeón del torneo en su tierra, irá en semifinales ante el italiano Flavio Cobolli y se ilusiona con conquistar el torneo por cuarta vez en su carrera. En la restante semifinal, Ben Shelton (6°) se enfrentará con el eslovaco Alex Molčan.


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