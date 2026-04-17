La increíble chance que dejó pasar Francisco Cerúndolo en el ATP de Múnich

Francisco Cerúndolo cayó en tres sets ante el alemán Alexander Zverev y quedó eliminado del ATP 500 de Múnich. La mejor raqueta argentina del momento se había impuesto en el primer set, pero no pudo sostenerlo desde el juego y estado anímico para terminar cediendo por 5-7, 6-0 y 6-2.

Cerúndolo había llegado a las semifinales de este certamen en 2025 (perdió con Ben Shelton) y buscaba defender los puntos obtenidos hace un año. El inicio del partido y la reacción del argentino en el primer set, donde se repuso para terminar llevándoselo por 7-5, generó la esperanza de sumar una victoria más en el historial entre el germano.

Sin embargo, cayó en una profunda laguna mental en la segunda manga a punto tal que lo perdió en cero y luego Zverev lo liquidó 6-2 en el decisivo tras 2 horas y 15 minutos de juego.

Title defense continues 💪



Alex Zverev took the scenic route as he comes back to beat Cerundolo 5-7 6-0 6-2 🔥#bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/Ozzhc0F9nX — Tennis TV (@TennisTV) April 17, 2026

Los cruces entre Francisco Cerúndolo (N° 20 del ranking mundial) y Alexander Zverev (N°3) ahora quedaron en tres victorias para el argentino (las primeras tres que se cruzaron, todas en arcilla) y los últimos cinco se los llevó el alemán, cuatros sobre superficies duras y por primera vez sobre polvo de ladrillo esta vez en Múnich.

Zverev, vigente campeón del torneo en su tierra, irá en semifinales ante el italiano Flavio Cobolli y se ilusiona con conquistar el torneo por cuarta vez en su carrera. En la restante semifinal, Ben Shelton (6°) se enfrentará con el eslovaco Alex Molčan.