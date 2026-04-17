Quién era el motociclista que murió tras chocar con un auto en Regina

Tras varias horas del choque que se registró en la ciudad de Regina, se logró identificar al motociclista que murió tras impactar contra un vehículo. La víctima fatal tenía 34 años.

Choque fatal en Regina: quién era el motociclista

El siniestro vial ocurrió el jueves por la noche, pero la muerte del motociclista se confirmó esta madrugada. El hombre había sufrido graves lesiones a las que no pudo sobrevivir pese al esfuerzo de los médicos.

Durante las primeras horas de este viernes 17 de abril, se confirmó que la víctima se llamaba Isaías Adrián Caifal. Su cuerpo ya fue entregado a su familia y esta tarde a las 17, sus restos serán velados en calle Remedios de Escalada 85.

Cómo fue el choque en Regina

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, informó a Diario RÍO NEGRO que el motociclista circulaba en su moto y chocó contra un Chevrolet Corsa conducido por un joven de 30 años.

Si bien aún se intenta esclarecer cómo se originó el impacto, las primeras pericias permitieron constatar que el vehículo circulaba por calle Lisandro de la Torre en sentido este-oeste y al llegar a la calle Baracich, impactó con la moto que circulaba en el mismo sentido.

El conductor del auto llamó a urgencia y tras el arribo de una ambulancia, el motociclista fue derivado de urgencia al hospital local. El personal médico le brindó asistencia, sin embargo a las 00.30 se terminó confirmando su muerte ante la gravedad de sus heridas.

En el caso tomó intervención la Fiscalía y se espera que el conductor quede atado a la causa bajo la pena de homicidio culposo en accidente de tránsito.