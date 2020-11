Bariloche pierde 4 millones de pesos por no cobrar el uso de muelles

El municipio de Bariloche tiene legislado y tarifado el uso del espacio público por parte de los muelles y embarcaderos, pero hace años que no realiza gestión de cobro alguna de ese derecho, al punto de resignar ingresos semestrales por alrededor de 1.800.000 pesos.

La recaudación en general cayó en forma notoria durante la pandemia y el municipio atraviesa una seria estrechez de recursos. Mientras tanto, el gravamen a los muelles particulares figura tanto en la regulación específica de esas construcciones como en las ordenanzas fiscal y tarifaria, pero sólo como letra muerta.

La municipalidad podría cobrarlo en los espejos de agua donde tiene jurisdicción absoluta, como el lago Moreno y las lagunas Morenito Ezquerra, en la zona de Llao Llao, donde hay numerosos inmuebles con embarcadero.

El referente de organizaciones ambientalistas y actual tesorero de la junta vecinal Lago Moreno Luis Rossi incluyó una denuncia sobre el incumplimiento en su presentación durante la última audiencia pública por el presupuesto.

Ante la mirada pasiva del secretario de Hacienda, Diego Quintana, Rossi reclamó durante su ponencia que el municipio se aboque “a recaudar el canon de muelles, que nunca le quisieron cobrar a los propietarios”.

Cualquier propietario de vivienda con muelle en lago Moreno debe pagar un canon semestral. Foto: Marcelo Martinez

Consultado luego por este diario, dijo que se trata de una conducta repetida de todos los gobiernos desde 2002, cuando fue establecido por ordenanza derecho de uso de espacio público por parte de muelles y embarcaderos.

Dijo que desde hace años plantea su inquietud a los sucesivos secretarios de Hacienda y el único con el que tuvo algún eco fue con Ariel Gomis, durante la intendencia de María Eugenia Martini. Ahora le presentó el tema al concejal Marcelo Casas (del Frente de Todos) para ver si lograr mejor suerte por esa vía.

Los intentos de este medio por obtener una explicación de Quintana o de su segundo Fabián Olvar no dieron resultado. Ninguno atendió los llamados.

El delegado municipal de Lago Moreno, Claudio Otano, dijo que la oficina a su cargo funciona como ventanilla de cobro pero no recuerda haber registrado jamás un pago por tasa de muelle. Admitió que antes de eso el municipio debería emitir las boletas, como ocurre con el resto de las tasas, y le consta que no ocurre.

Luego de realizar una averiguación, Otano se comunicó para confirmar que el gravamen está plenamente vigente y que fue actualizado en la última ordenanza tarifaria.

Admitió también que si no hay información ajustada sobre los muelles existentes, bastaría un relevamiento con drone o con una embarcación para censarlos.

El municipio deja de percibir unos 4 millones de pesos anuales al no cobrar el canon por muelles en lago Moreno. Foto: Marcelo Martinez

Rossi dijo que, en un cálculo conservador, el lago Moreno debe albergar “no menos de 40 muelles, y podrían ser hasta 80 si se suman el Morenito y la laguna Ezquerra”.

La ordenanza fiscal en su título IV, dedicado a los “derechos de ocupación y uso de espacio público o privado municipal”, grava específicamente en el artículo 144 inciso h “la ocupación por parte de muelles y embarcaderos en los espejos de agua”.

Como correlato, la ordenanza tarifaria en vigencia se refiere a ese derecho en el artículo 21 y le fija “el valor de 36.250 pesos por semestre”. Según un cálculo módico, que diera por sentada la existencia de unos 50 muelles, el municipio estaría perdiendo ingresos en la actualidad por 1.812.500 pesos por semestre”. Es decir, más de 3,6 millones por año.

El abandono del municipio no llega al punto de dejar que se retrase el monto, que es actualizado puntualmente todos los años, aunque nadie lo pague. En la ordenanza tarifaria de 2018 la tasa de muelle costaba 25.000 semestrales y en el proyecto que envió el intendente Gennuso y aprobó el Concejo a fines del año pasado fue aumentada más de un 40%.

Rossi dijo que cuando el municipio solo le cobra a los dueños de los muelles el derecho de construcción inicial, pero luego no la tasa semestral, a pesar de que está legislada. “Alguna vez han alegado imposibilidad porque los titulares dan direcciones que no existen -señaló el dirigente vecinal-. Lo que yo entiendo es que no hay voluntad política”.

Rossi también opinó que “alguna relación debe haber también con el nombre de las familias propietarias, muchas de ellas las de mayor poder económico en Bariloche”.

Se encargó de subrayar además que hay un artículo de la ordenanza vigente según el cual el dueño del muelle está obligado a compartir el aprovechamiento, pero los particulares en general lo desconocen.

La ordenanza 1.215/02, en el artículo 6 del anexo, establece que “el permiso de construcción (de un muelle) no otorga exclusividad de uso al autorizado, pues se mantiene el carácter de dominio público del sector ocupado”.

Qué pasa con Parques

Los muelles emplazados en la jurisdicción de Parques Nacionales (que abarca los lagos Nahuel Huapi, Gutiérrez y Mascardi, entre otros) pagan un canon anual solo si figuran en los relevamientos, que tienen un atraso considerable.

El intendente del parque Nahuel Huapi, Horacio Paradela, dijo que el canon se cobra pero desconoce el monto. Señaló sin embargo que están “en deuda” con la actualización de datos porque hay muelles nuevos u otros con reformas, de los que Parques no tiene registro.

También dijo que el atraso todavía mayor con el cobro de “fondeos” es decir las embarcaciones que permanecen ancladas en bahías y resguardos “sin estar asociadas a estructura alguna” y también deberían pagar un derecho a Parques. Paradela lo definió como “un hueco de recaudación” a resolver.