Femicidio de Valeria Coppa: “Aún tenemos un concepto patriarcal de las relaciones”

El procurador del Poder Judicial de la provincia, Jorge Crespo, estaba en Bariloche cuando hallaron a Mariano Cordi, presunto autor del femicidio de Valeria Coppa. Antes de que el sospechoso fuera arrestado, el jefe de los fiscales dialogó con “Río Negro” sobre la sucesión de femicidios que estremecen a la sociedad.

Respecto a las directivas que desde la Procuración se imparten para investigar las causas por femicidios, Crespo aseguró: “Somos una de las primeras provincias en que la muerte violenta de una mujer se carátula como femicidio en las investigaciones penales. Esto permite que se dispare un protocolo relacionado con la investigación de femicidios y después, si se llega a la conclusión que no fue un femicidio se caratulará como homicidio, pero la investigación se inicia como femicidio, lo cual nos permite ponernos a la altura de las circunstancias de lo que este flagelo implica”, sostuvo Crespo.

Sobre las causas de tanta cantidad de femicidios opinó que “obedecen a múltiples razones, pero para mí, la principal es que todavía en la sociedad tenemos, que gracias a Dios vamos abandonando, un concepto patriarcal y machista de las relaciones y hasta que no empecemos seriamente todos a cambiar esa forma de convivencia, nos va a costar revertir esta situación” .

“Pero soy muy optimista en este tema”, añadió el procurador. “Nosotros, los de mayor edad, hemos empezado a cambiar, hemos tomado conciencia y para los jóvenes hoy la cuestión de género está en su cabeza. Hoy tienen relaciones de igualdad, con la cuestión de género, con la autopercepción y a la larga Dios quiera que este flagelo disminuya o desaparezca”, enfatizó Crespo.

En cuanto al reclamo desde algunos sectores de la población para que en Río Negro se declare la emergencia por femicidios, Crespo aclaró que eso “no depende de nosotros”. “Pero yo de alguna manera cuando dicto una instrucción general, que ya está en vigencia, y digo que la muerte violenta de una mujer se va a caratular como un femicidio, si bien no estoy declarando ninguna emergencia, sí le estoy dando al tema una trascendencia muy importante”, explicó.

Cuando se le preguntó porqué no se impone la prisión preventiva a los imputados por violencia de género como reclaman sectores de la ciudadanía, Crespo recordó que la prisión preventiva “no es arbitraria”.

“El fiscal para pedir la prisión preventiva y el juez para aplicarla necesitan cumplir las pautas y requisitos que el Código Procesal Penal establece. Si se dan esas pautas, nosotros podemos pedir la prisión preventiva. Si esas pautas no se dan, el juez no puede aplicar una prisión preventiva porque sería prisión ilegítima, un hecho grave también”, señaló.

“No tenga ninguna duda que tanto fiscales como jueces al momento de evaluar la prisión preventiva lo hacen en los términos que la legislación los obliga. El fiscal y el juez no pueden resolver o peticionar de acuerdo a su parecer”, aclaró Crespo.

El procurador consideró que las críticas que reciben son legítimas, “porque el Ministerio Público es quien en esta provincia está dedicado a la investigación de la actividad criminal y es resorte nuestro tratar de esclarecer, junto con la Policía, los delitos que se cometen”, indicó. “Y es legítimo cuando la sociedad nos reclama mayor actividad, mayor predisposición y, de hecho, lo hacemos”, enfatizó. “Pero es cierto también que de toda la gama de delitos hay algunas que demoran mucho más tiempo en investigarse y esto genera reclamos, pero los tiempos de la investigación son los tiempos que la investigación requiere, no podemos ni ir más rápido ni más lento”, puntualizó. “Como cualquier ciudadano, cualquier homicidio me sorprende, me alarma, me preocupa, me pone mal, me afecta y cuando se da contra una mujer y en un contexto de violencia de género me preocupa mucho más todavía”.

