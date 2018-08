Municipio quitó una ayuda y deja en duda un programa provincial

El programa de Esquí Escolar que lleva a unos 1500 chicos de quinto grado a aprender los primeros pasos en el deporte invernal a través de un programa del Ministerio de Educación, quedó en duda por la renuncia del municipio de gestionar los esquíes ante las casas de alquiler de equipos.

El Esquí Escolar se realiza en Bariloche desde 1999 y permite que alumnos de escuelas primarias de Bariloche, Dina Huapi y parajes cercanos, puedan aprender a esquiar en tres días intensivos en el cerro Catedral.

En paralelo el municipio a través del área de Desarrollo Social cuenta con el programa de Esquí Social mediante el cual también se llevan chicos al cerro Catedral.

Profesores del programa provincial denunciaron hoy ante los concejales una situación de incertidumbre para el inicio porque a pocos días de comenzar la actividad, se anoticiaron que el municipio este año no va a gestionar los equipos.

Hasta el momento la municipalidad acordaba con los rental (locales de alquiler de equipos de esquí) una compensación con la Tasa de Inspección Seguridad e Higiene a cambio de que aporten los esquíes para los chicos. Pero días atrás el intendente Gustavo Gennuso dio aviso que no iba a alentar nuevamente ese acuerdo por la necesidad de recaudación que tiene la comuna.

“No podemos perder de recaudar la Tish en el contexto económico que tiene la municipalidad”, dijo el jefe de Gabinete, Marcos Barberis, en radio Seis. El funcionario remarcó que el programa es “responsabilidad de la Provincia” y dijo entender que “está en vías de solución por parte del Ministerio de Educación”.

Alberto Luce, delegado del Consejo Escolar Zona Andina, dijo a “Río Negro” que el municipio se había comprometido a aportar los equipos y ese es parte del acuerdo de este programa. “Nosotros cumplimos con nuestra parte, los equipos le corresponde al municipio y si no lo va a cumplir tendrá que evaluar el Ministerio cómo hacer pero la decisión es de la ministra”, dijo el delegado.

Mariela Ceballos y Diego Juliano fueron hoy al Concejo Municipal para exponer esta situación de incertidumbre respecto del inicio o no del programa de Esquí Escolar que debería comenzar el próximo lunes. “Seis días atrás el intendente informó que no iban a cubrir los equipos con el acuerdo con los rental y los rental no lo van a aportar”, indicaron los docentes.

El Esquí Escolar tiene para este año unos 1.500 chicos y la próxima semana estaba previsto que 154 asistan al cerro Catedral, ellos pertenecen a las escuelas 298, 129 (Colonia Suiza), 44 y 324.