Barilochense varada en Capital pide ayuda

Necesito información y solución para regresar a mi casa en el Barrio La Cumbre de San Carlos de Bariloche.

Me encuentro varada en Buenos Aires, ya que la empresa Flybondi anuló mi vuelo de regreso correspondiente al día 31 de marzo a las 16.50 horas.

Y me envió aviso a mi correo ďe que hasta el día 30 de abril 2020 no reinicia actividad.

Me envió un voucher donde me devuelven menos del 30% del dinero que gasté en comprar pasaje de ida a Buenos Aires (17 de marzo de 2020) y regreso (31 de Marzo). En Buenos Aires están viviendo mis dos hijos, mi madre y familia.

Vine a verlos y también responder a obligaciones laborales en la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora me encuentro sin lugar físico (sin techo) donde hacer mi cuarentena correctamente, encontrándome sana y con la emergencia de regresar a mi casa en Bariloche.

Necesito urgentemente viajar a mi provincia de residencia y no tengo posibilidad de comprar el pasaje con la certeza de que está autorizado el transporte a mi destino. Necesito me informen cuál es la solución para poder regresar a mi casa urgentemente, por favor les ruego me ayuden.

No puedo endeudarme pidiendo dinero prestado para comprar un pasaje en micro o el transporte que exista y que, otra vez, anulen el viaje de regreso y quedarme en la calle y sin dinero, corriendo altísimo riesgo en el contexto de la emergencia sanitaria.

Necesito respuesta del gobierno de Río Negro y/o de Bariloche o de quien corresponda darme la seguridad de regresar a mi casa, mi trabajo y condiciones elementales para garantizar mi integridad. Mi teléfono es 1156691383. El de mi pareja Julián Guimaraens, quien está en nuestra casa en Bariloche, es 2944809317.

¡Muchas gracias !

Daniela Calandra

DNI 20.839.598