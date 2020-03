Barilochenses quedaron varados en el exterior por coronavirus

A fines de noviembre Abigail partió desde Bariloche hacia Andorra. Lo hizo junto a su pareja Milton, su hija Candela y su hermana Paz. Su plan era hacer temporada laboral allá y el 31 de marzo pegar la vuelta.

Lo cierto es que la expansión de la pandemia del coronavirus y, sobre todo, la situación especial de Paz que es discapacitada y tiene problemas respiratorios, los llevó a dejar Andorra antes de lo planeado y huir hacia Barcelona en búsqueda de una solución para volver lo antes posible.

Ante la situación, la aerolínea que ellos habían contratado no les ofreció más respuestas que un reembolso. Después de mucho esperar ya están anotados en cancillería para volver en los vuelos programados para el 19 y el 21, aunque no saben si realmente podrán hacerlo.

"Nos anotamos en cancillería y estamos en una lista de prioridad. De Aerolíneas Argentinas no hay respuesta, además que obviamente están aprovechando la situación y lucrando con nuestra situación de vulnerabilidad. Pretenden cobrar 550 dólares, los cuales no los tengo y si usas tarjeta de crédito te suman el 30% dólar turista. A eso sumale que estamos pagando alojamiento y comida todo por cuatro", contó Abigail en diálogo con RÍO NEGRO.

"Salimos huyendo de Andorra el viernes que también gracias a nuestro jefe nos liquidaron enseguida y nos ayudó para poder irnos enseguida. El sábado nos presentamos en la embajada", señaló la barilochense que desde hace cuatro día alquila un alojamiento en Barcelona, a través de una plataforma virtual de alquileres.

Allí, según relató ella, está lleno de argentinos y reina el caos. "Esta todo mil mal organizado y hay mucha desinformación. Comunicaron las medidas sin antes pensar en los procedimientos y detalles. Acá salís a la calle para comprar o ir hasta la embajada y ya te para la policía".

Un barilochense varado en Perú

Raúl Perrone es barilochense y se encuentra varado en Lima, en Perú, con su pareja y su hijo.

Relató que ayer fueron convocados por el Consulado Argentino en ese país. El encuentro se llevó a cabo en el aeropuerto, junto a otros 250 argentinos en la misma situación.

"Hicieron una lista y teníamos la expectativa de viajar por Aerolíneas Argentinas pero no sólo no pudimos subir a ningún avión sino que además, se suspendió un vuelo de Avianca con destino a Buenos Aires", relató a Río Negro.

Describió que estaban todos juntos "expuestos al hacinamiento, buscando respuestas. Había muchos niños y ancianos. Gracias a su ineficaz manejo, Perú duplicó el número de infectados".

Contó que luego de la reunión, mucha gente no tenía dónde ir ya que no cuenta con recursos. "En este momento, hay argentinos durmiendo en el aeropuerto con la amenaza latente de ser expulsados a la calle con los militares peruanos. El Consulado hace listas, nos convocan pero seguimos sin información. Comprendemos el desborde pero queremos saber cuándo vamos a poder volver a casa, y si no, cómo manejarnos aquí mientras eso sucede", señaló el hombre.

Pidió que la asistencia a los argentinos que se encuentran varados en el exterior se acelere. "Esperamos que por razones humanitarias nos rescaten de Lima y asistan a muchos que no tienen cómo sostenerse en este momento", dijo.