Sorpresa: Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo por diferencias con la nueva dirigencia.

En medio del receso y cuando el foco del fútbol argentino está puesto en el Mundial 2026, San Lorenzo sorprendió con una noticia inesperada: Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador del primer equipo y no continuará al mando del plantel de cara al segundo semestre.

Según trascendió, la salida se produjo por sustanciales diferencias con la nueva comisión directiva encabezada por Marcelo Culotta, situación que derivó en la decisión del entrenador de dar un paso al costado.

En ese contexto, Walter Perazzo se hará cargo del equipo de manera interina y conducirá la vuelta a los entrenamientos prevista para este lunes mientras la dirigencia define quién será el nuevo director técnico.

La nueva etapa institucional del club comenzó a fines de mayo, cuando Culotta ganó las elecciones y se impuso sobre la lista encabezada por Sergio Constantino, quien se desempeñaba como presidente interino del Ciclón.

Álvarez había asumido en San Lorenzo a fines de marzo tras la destitución de Damián Ayude y cerró su ciclo con un saldo de 13 partidos dirigidos, con tres victorias, siete empates y tres derrotas.

En cuanto a los resultados deportivos, el equipo no logró superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana luego de perder como local ante Deportivo Recoleta en la última fecha. Además, en el Torneo Apertura quedó eliminado en los octavos de final ante River tras caer por penales.