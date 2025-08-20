Básquet: Prigioni dio la lista definitiva de la selección Argentina para la AmeriCup

Prigioni definió los convocados para la cita continental que se jugará en Nicaragua.

Después de cinco semanas de preparación, el entrenador Pablo Prigioni definió la lista de 12 jugadores de la selección Argentina de básquet que disputarán desde el 22 de agosto la AmeriCup 2025 en Managua, Nicaragua.

Con un promedio de edad de 24 años, Prigioni apunta a que varios de estos jugadores tengan su primer torneo oficial con la camiseta de la selección además de seguir sumando experiencia de cara a las ventanas FIBA rumbo a la Copa del Mundo de 2027.

El plantel de Argentina para la AmeriCup 2025

Entre los elegidos se destacan tres que ya saben lo que es jugar una AmeriCup: José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet integraron el plantel campeón en la edición 2022 disputada en Recife, Brasil.

La preparación Albiceleste comenzó el 23 de julio en Madrid, con 8 amistosos entre España, Italia y Panamá. De los 17 potencialmente convocables que comenzaron la concentración, no serán parte Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya.

🗣️ Prigioni: “El grupo llega sólido y tiene la oportunidad de competir”



El Head Coach habló tras el anuncio del plantel que competirá en la @AmeriCup: el análisis del equipo, la química del grupo y la importancia de haya 9 citados que disputarán por primera vez un torneo… pic.twitter.com/80dfUbRjBJ — Argentina Básquet (@cabboficial) August 20, 2025

En la AmeriCup 2025 Argentina integrará el grupo C con Nicaragua, Colombia y República Dominicana. El debut en Managua será ante los locales, este viernes a las 21.40.

El equipo Albiceleste volverá a jugar el domingo 24 ante Dominicana (16.10hs) y cerrará la zona el lunes 25 contra Colombia (18.40hs). La AmeriCup se transmitirá por TyC Sports y DSports.