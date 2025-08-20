SUSCRIBITE
Básquet: Prigioni dio la lista definitiva de la selección Argentina para la AmeriCup

El seleccionado argentino irá con tres consagrados en 2022 y varios debutantes en busca del bicampeonato continental.

Redacción

Por Redacción

Después de cinco semanas de preparación, el entrenador Pablo Prigioni definió la lista de 12 jugadores de la selección Argentina de básquet que disputarán desde el 22 de agosto la AmeriCup 2025 en Managua, Nicaragua.

Con un promedio de edad de 24 años, Prigioni apunta a que varios de estos jugadores tengan su primer torneo oficial con la camiseta de la selección además de seguir sumando experiencia de cara a las ventanas FIBA rumbo a la Copa del Mundo de 2027.

El plantel de Argentina para la AmeriCup 2025

Entre los elegidos se destacan tres que ya saben lo que es jugar una AmeriCupJosé Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet integraron el plantel campeón en la edición 2022 disputada en Recife, Brasil.

La preparación Albiceleste comenzó el 23 de julio en Madrid, con 8 amistosos entre España, Italia y Panamá. De los 17 potencialmente convocables que comenzaron la concentración, no serán parte Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya.

En la AmeriCup 2025 Argentina integrará el grupo C con Nicaragua, Colombia y República Dominicana. El debut en Managua será ante los locales, este viernes a las 21.40. 

El equipo Albiceleste volverá a jugar el domingo 24 ante Dominicana (16.10hs) y cerrará la zona el lunes 25 contra Colombia (18.40hs). La AmeriCup se transmitirá por TyC Sports y DSports.


