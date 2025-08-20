Franco Colapinto sorprendió a todos en el debut de Franco Mastantuono con el Real Madrid: «A la cancha»

Este martes se registró un hecho histórico en el deporte argentino. Franco Mastantuono debutó oficialmente con el Real Madrid en la primera fecha de la liga española. Este hecho generó una gran repercusión en el país, pero no fue la única sorpresa en el Santiago Bernabéu.

Mientras Mastantuono se preparaba para entrar en el Merengue, Franco Colapinto no quiso perderse el momento y sorprendió a más de uno con su presencia en el estadio para ver de cerca al futbolista argentino.

Sin dudas, una de las grandes revelaciones en el deporte es el piloto de Alpine. Si bien tiene todo los focos están puestos en la Fórmula 1, siempre se reserva un momento para demostrar la gran pasión que siente también por el fútbol.

Franco Colapinto estuvo en el debut de Franco Mastantuono con el Real Madrid

En este sentido, Colapinto aprovechó sus vacaciones en España para estar en el Santiago Bernabéu y vio de cerca el debut del ex River con la Casablanca. «A la cancha pa daleeee«, escribió el piloto de 22 años en una historia de Instagram y arrobó a Mastantuono, causando verdadero furor en redes sociales.

La historia de Colapinto sobre el debut de Mastantuono.

Al momento de su ingreso a la cancha, Colapinto le sacó una foto desde una de las tribunas y retrató el momento donde Mastan hacía su debut oficial con el Real. De esta manera, el piloto de Alpine se llevó todas las miradas y sorprendió su gesto de apoyo a la próxima joya argentina.