Biguá no pudo con El Talar en el Ruca Che y hoy es el turno de Independiente

Biguá no pudo con El Talar en el Ruca Che.

Biguá no pudo ante el poderío de El Talar y perdió 65 a 53 en el Ruca Che por una nueva fecha de la Liga Nacional femenina de básquet. Hoy, el equipo bonaerense se medirá con Independiente de Neuquén en el mismo escenario.

Las visitantes mostraron su jerarquía y sacaron ventaja desde el primer cuarto que terminó 24-13. La distancia creció en el segundo que finalizó 39-24.

El Talar llegó a sacar 23 puntos de diferencia en el tercer parcial (54-31) y Biguá recién pudo achicar en el último tramo cuando su rival le dio descanso a las titulares.

Agustina García se destacó con 21 puntos para las neuquinas mientras que Luciana Delabarba fue la máxima anotadora de las bonaerenses con 16.

El Talar marcha segundo en la Conferencia Sur con un récord de 6-1 detrás de Obras que lidera con 7-1. Biguá quedó 7° con 2-5.

Lo que viene en la Liga Nacional femenina

Hoy desde las 20, Independiente (2-6) recibirá a El Talar en el Ruca Che. Las Rojas vienen de caer por 68 a 60 en su visita a Rocamora en Concepción del Uruguay.

Biguá e Independiente tendrá doble actividad como locales en el Ruca Che este fin de semana cuando reciban a Unión Florida y Ferro.