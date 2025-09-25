El Coliseo de La Barda de Neuquén recibe una nueva fecha del Motocross

Se espera un gran fin de semana de Motocross en el Coliseo de la Barda de Neuquén.

Este fin de semana, el circuito del Coliseo de La Barda en Neuquén recibirá la sexta fecha del Campeonato del Sur de la República de Motocross, en dos días de actividad que prometen muchas emociones.

Con más de 100 motos confirmadas, el cronograma comenzará el sábado desde las 13 horas con las tandas de entrenamientos y las clasificaciones.

El domingo será el plato principal con en un entrenamiento inicial y las dos mangas oficiales entre las 10:30 y las 16 horas. Se espera un gran marco de público, como es habitual.

El sábado la entrada es gratuita y el domingo tiene un valor de $8.000. Uno de los grandes atractivos estará en el debut de las motos eléctricas. Cristian Morini, en la categoría Máster B, será el primer piloto en participar con una unidad de propulsión eléctrica, en el certamen regional.

El certamen ya entra, a partir de esta fecha, en la recta final. En la categoría mayor, la MX1, lidera Agustín Carrasco con 183 puntos, escoltado por Santiago Montero (182 unidades), Lucas Sendon (172) y el reginense Pablo Galletta (163). Solo 20 puntos separan a los principales candidatos al título.

Esta será la última presentación del año en el Coliseo de La Barda ya que las dos últimas fechas se correrán en Bariloche y San Martín de los Andes.

Cuando concluya esta fecha, el Motocross Club Neuquén empezará a preparar el Nocturno de Motocross que tendrá su 30° edición el próximo verano.