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¡Paren las rotativas!: Petrolero ganó en la Liga Federal de básquet: 77-68 a Atlético Regina

Luego de 10 derrotas, llegó la primera alegría para el Matador, en La Cueva de Plaza Huincul.

Redacción

Por Redacción

Pablo Pérez fue el goleador del Matador, en el primer triunfo de la temporada. (Prensa Petrolero)

Pablo Pérez fue el goleador del Matador, en el primer triunfo de la temporada. (Prensa Petrolero)

Las rachas están para cortarse y Petrolero Argentino lo hizo ante su gente. Luego de diez caídas en serie, venció a Atlético Regina por 77-68 y tuvo su primera alegría en la división Sur de la Liga Federal de básquet. El equipo, que había mostrado una mejoría, festejó en La Cueva y ahora sueña con mejorar su posición, antes de los play offs.

El Matador mostró carácter e intensidad, reflejando en cancha el trabajo que viene realizando desde el inicio de la competencia y regalándole una gran alegría a su público en el estadio Vicente Cacho Ciucci. de Plaza Huincul.

Petro defendió mejor y por eso ganó. (Prensa Petrolero Argentino)

La clave: el segundo cuarto

El segundo cuarto terminó 20-11 y marcó a fuego un partido que en los demás parciales tuvo mucha paridad: 18-18 el primero, 18-20 el tercero y 21-19 el último. En ese lapso, Petrolero sintió que podía cortar la racha y cumplió con el objetivo.

Pablo Pérez saltó desde el banco y fue el mejor del dueño de casa, con 17 puntos, seguido de Ricardo Brite, con 14. Josko Agnic, con 9 puntos y 8 rebotes, completó el rendidor trío en el equipo que conduce José Naón. En la visita no alcanzó con la gran producción de Nacho Claris, dueño de 22 puntos y 7 rebotes.

Nacho Claris jugó un partidazo, pero no fue suficiente. (Prensa Petrolero Argentino)

Posiciones y próximos juegos

Pérfora es el único líder del Sur con marca de 9-1, seguido de Centro Español (8-2) e Independiente (7-2), mientras que Club Plottier es el cuarto equipo con registro positivo: 5-4. En la zona baja están Pacífico (4-6), Deportivo Roca (3-6), Atlético Regina (2-8) y Petrolero Argentino (1-10).

La acción seguirá el lunes 4 con dos partidos, casi en simultáneo y en la capital neuquina: a las 21, Pacífico vs. Centro Español, en el Viejo Ramírez; y a las 21:30, Independiente vs. Deportivo Roca, en La Caldera. El 9 de mayo será el turno para Plottier-Regina y Pérfora-Independiente.


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Las rachas están para cortarse y Petrolero Argentino lo hizo ante su gente. Luego de diez caídas en serie, venció a Atlético Regina por 77-68 y tuvo su primera alegría en la división Sur de la Liga Federal de básquet. El equipo, que había mostrado una mejoría, festejó en La Cueva y ahora sueña con mejorar su posición, antes de los play offs.

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