¡Paren las rotativas!: Petrolero ganó en la Liga Federal de básquet: 77-68 a Atlético Regina

Pablo Pérez fue el goleador del Matador, en el primer triunfo de la temporada. (Prensa Petrolero)

Las rachas están para cortarse y Petrolero Argentino lo hizo ante su gente. Luego de diez caídas en serie, venció a Atlético Regina por 77-68 y tuvo su primera alegría en la división Sur de la Liga Federal de básquet. El equipo, que había mostrado una mejoría, festejó en La Cueva y ahora sueña con mejorar su posición, antes de los play offs.

El Matador mostró carácter e intensidad, reflejando en cancha el trabajo que viene realizando desde el inicio de la competencia y regalándole una gran alegría a su público en el estadio Vicente Cacho Ciucci. de Plaza Huincul.

Petro defendió mejor y por eso ganó. (Prensa Petrolero Argentino)

La clave: el segundo cuarto

El segundo cuarto terminó 20-11 y marcó a fuego un partido que en los demás parciales tuvo mucha paridad: 18-18 el primero, 18-20 el tercero y 21-19 el último. En ese lapso, Petrolero sintió que podía cortar la racha y cumplió con el objetivo.

Pablo Pérez saltó desde el banco y fue el mejor del dueño de casa, con 17 puntos, seguido de Ricardo Brite, con 14. Josko Agnic, con 9 puntos y 8 rebotes, completó el rendidor trío en el equipo que conduce José Naón. En la visita no alcanzó con la gran producción de Nacho Claris, dueño de 22 puntos y 7 rebotes.

Nacho Claris jugó un partidazo, pero no fue suficiente. (Prensa Petrolero Argentino)

Posiciones y próximos juegos

Pérfora es el único líder del Sur con marca de 9-1, seguido de Centro Español (8-2) e Independiente (7-2), mientras que Club Plottier es el cuarto equipo con registro positivo: 5-4. En la zona baja están Pacífico (4-6), Deportivo Roca (3-6), Atlético Regina (2-8) y Petrolero Argentino (1-10).

La acción seguirá el lunes 4 con dos partidos, casi en simultáneo y en la capital neuquina: a las 21, Pacífico vs. Centro Español, en el Viejo Ramírez; y a las 21:30, Independiente vs. Deportivo Roca, en La Caldera. El 9 de mayo será el turno para Plottier-Regina y Pérfora-Independiente.