Joel Embiid y un triple para la historia en la NBA

Los playoffs de la NBA recién comienzan y ya entregaron jugadas que serán recordadas por mucho tiempo. El domingo había sido Jason Tatum par Boston y esta vez fue Joel Embiid para Philadelphia.

Los cruces de primera ronda en las distintas conferencias están completando los primeros dos o tres partidos. Todas las series son al mejor de siete encuentros y la ventaja de localía corresponde al mejor ubicado de cada contienda en la fase regular.

Toronto había perdido los dos partidos en Philadelphia y necesitaba la victoria en casa. El local estuvo cerca de la mano de Ogugua Anunoby (26) y Gary Trent Jr (24) le pasó cerca al triunfo y fue a suplementario.

Sin embargo, en el tiempo extra los Sixers demostraron porqué son uno de los candidatos al título. Ya sin James Harden, excluido por 6 faltas, Joel Embiid se hizo cargo de las pelotas difíciles y anotó conversiones clave.

La más significativa fue en el cierre con un triple sobre el límite del reloj, dejando apenas 0.8 (menos de un segundo) para el final. El nigeriano terminó con 33 puntos y 12 rebotes para dejar la serie match point. Fue 104 a 101 sobre los Raptors.

