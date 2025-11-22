Las semifinales del PreFederal de básquet se ponen en marcha: la agenda de partidos

El PreFederal de básquet ya está en instancia de semifinales con varios frentes por definir. Además de los ascensos y descensos para determinar quiénes juegan la Liga Federal 2026, los cuatro mejores van por el título.

En el ascenso, las semis comenzaron anoche con triunfos de los dos candidatos que fueron locales. Club Plottier venció con claridad a Centenario en El Histórico por 61 a 44 con 25 puntos de Leandro Tapia. El segundo juego será el lunes en cancha de la ADC. En Plaza Huincul, Petrolero derrotó por 82 a 76 a Cinco Saltos. La serie continuará el martes en el Boris Kocina.

En la categoría principal, las semifinales empezarán este domingo con dos partidazos en Neuquén desde las 20 horas. En el Viejo Ramírez, Pacífico recibirá a Centro Español luego de que los dos barrieran sus series contra Del Progreso y Deportivo Roca, respectivamente.

Además, en La Caldera, Independiente será local de Pérfora. Ambos necesitaron un tercer partido en sus llaves contra Biguá y Atlético Regina.

Los cuatro que perdieron en cuartos se medirán para definir los puestos del 5° al 8°. En Roca habrá clásico en el Gimena Padín entre el Depo y Del Progreso (20:30) y Atlético Regina recibe a Biguá (21:30).

El programa de las semifinales

Domingo 23 de noviembre

Pacífico vs. Centro Español, Viejo Ramírez

Independiente vs. Pérfora, La Caldera

Miércoles 26

Centro Español vs. Pacífico, El Templo

Pérfora vs. Independiente, Oscar Piti Claris

Si hay tercer juego, vuelven al Viejo Ramírez o La Caldera, el domingo 30

El programa de la permanencia

Domingo 23 de noviembre

Deportivo Roca vs. Del Progreso, Gimena Padín

Atlético Regina vs. Biguá, La Calderita

Miércoles 26 de noviembre

Del Progreso vs. Deportivo Roca, Gigante de la calle Maipú

Biguá vs. Atlético Regina, El Nido

Si hay tercer juego vuelven al Gimena Padín o La Calderita, el domingo 30