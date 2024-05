Liga Federal de básquet: Pacífico, Español y Del Progreso, con fechas y rivales confirmados

Pacífico, Centro Español y Del Progreso, el tridente de la zona Sur que sigue con vida en la Liga Federal de básquet, tiene rivales y fechas confirmadas para los 16avos de final de la competencia. La Confederación Argentina de Básquet anunció la programación y los tres comenzarán su camino de play offs el 4 de junio. El Decano se las verá con Colón de Chivilcoy, El Torito ante Ferro de Pico, y ambos arrancarán como visitantes, para definir en casa. Los roquenses abrirán contra Independiente de Pico como locales y los juegos 2 y 3 serán afuera.

Serán 15 los enfrentamientos correspondientes a la primera ronda de los playoffs interconferencias.Tras más de 100 días de competencia, la tercera categoría del básquet argentino entra en su etapa de definiciones. Los cuatro mejores de cada división, más los ocho de la Metropolitana, continuarán su camino hacia el título.

Maranguello, el jugador franquicia de Del Progreso. (Archivo Matías Subat)

Dos el 4/6, dos el 5/6

Las primeras series, el 4 de junio, serán las que enfrenten a equipos de la Sur con los del Sudeste (se dividió en A y B durante la etapa regular). Ese mismo día comenzarán los cruces Metropolitana-Litoral. El 5 será el turno para Norte vs. Centro-Oeste y Centro con la Metropolitana. En este último caso, aún resta definirse a los últimos dos representantes de la Metro.

El camino hacia el título

Los ganadores de estas series avanzarán a los octavos de final, a disputarse los días 12, 15 y 16 de junio. Los cuartos de final se jugarán los días 19, 22 y 23 de este mes, y las semifinales por los dos ascensos a La Liga Argentina están programados para el 26, 29 y 30 de junio. Aún restan confirmarse las fechas de las finales, que serán a principios de julio.

Todos los cruces

Sur-Sudeste (4, 8 y 9 de junio)

Ferro de General Pico vs. Centro Español de Plottier

Colón de Chivilcoy vs. Pacífico de Neuquén

Del Progreso de Roca vs. Independiente de General Pico

Metropolitana-Litoral (4, 8 y 9 de junio)

CASA de Padua vs. Gimnasia de Santa Fe

Sportivo Pilar vs. Central Entrerriano

Sportivo Peñarol vs. El Talar

Parque Sur vs. River Plate

Norte-Oeste (5, 9 y 10 de junio)

Almafuerte de Las Varillas vs. Tokio de Posadas

El Ceibo vs. Talleres de Tafí Viejo

Sarmiento de Formosa vs. Facundo de La Rioja

Belgrano de Tucumán vs. Bochas de Colonia Caroya

Centro-Metropolitana (5, 9 y 10 de junio)

Independiente de Avellaneda vs. Temperley de Rosario

Atenas de La Plata vs. Almagro de Esperanza

Ganador triangular metropolitano vs. Centenario

Ganador triangular metropolitano vs. San Martín de Marcos Juárez

