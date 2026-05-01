Escándalo por consumos en Nucleoeléctrica: Demian Reidel rechazó irregularidades y habló de “mala fe absoluta”

El expresidente de Nucleoeléctrica Argentina Demian Reidel negó hoy haber hecho gastos personales con la tarjeta corporativa de la empresa estatal que dirigió, y al respecto señaló que no tiene “nada que ocultar” y pidió que “se investigue hasta el último peso”.

Demian Reidel negó gastos personales con tarjeta de Nucleoeléctrica

“Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicio de playa ni free shop ni nada”, explicó.

Según señaló, los artículos periodísticos que expusieron los consumos bancarios “mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa”.

“Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta”, protestó el exasesor de Javier Milei en su cuenta de la red social X.

“Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar”, finalizó.

El descargo de Reidel a través de las redes sociales se produce luego de la publicación de un documento incluido en el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que enumeró los consumos con tarjetas de Nucleoeléctrica entre marzo del 2025 y febrero de 2026 (justo cuando renunció al cargo de titular de la empresa energética)

En ese documento conviven gastos relacionados con instituciones nucleares con otros consumos en servicios de playa de Valencia, discotecas en Madrid, free shops, casas de ropa, hoteles, restaurantes, pubs y hasta peluquerías en distintas ciudades del mundo.

También aparecieron allí adelante de efectivo por unos 56 millones de pesos.

NA