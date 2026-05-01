Franco Colapinto pasó a Q3 y largará en la 8° posición en la Sprint del Gran Premio de Miami

Franco Colapinto ratificó su buen nivel y logró la 8° posición en la clasificación Sprint del Gran Premio de Miami. Con este resultado, obtuvo su mejor lugar en una clasificación desde su llegada a Alpine.

En su primer intento, el argentino completó la vuelta en 1:36.665, que lo dejó lejos de lo más alto. Luego entro a boxes y tras unos minutos volvió a pista y marcó un registro de 1:30.386, que lo posicionó en la 11° posición y entró con comodidad a Q2.

En la segunda etapa de clasificación, Colapinto mantuvo su buen rendimiento: con gomas medias consiguió una marca de 1:29.527 y se metió entre los mejores diez. Además, superó a Pierre Gasly por 4 décimas y ambos pilotos de Alpine entraron a la Q3.

Colapinto brilló en Miami y saldrá en la cuarta fila en la Sprint. Foto: AFP.

En la Q3, todos los pilotos realizaron solo un intento en pista. Colapinto registró su mejor tiempo del día, con un 1:29.320 que lo dejó momentáneamente en el 5° lugar. Luego, en los segundos finales fue superado y saldrá en el 8° lugar, por encima de Pierre Gasly (10°) por primera vez en la temporada.

De esta forma, confirma un regreso inmejorable tras 35 días de parate en su primera experiencia en Miami. La única vez que había largado en esta posición fue en el Gran Premio de Azerbaiyan en 2024, cuando corría en Williams.

El mejor de la sesión fue Lando Norris, que logró la marca de 1:27:869. A su lado largará Kimi Antonelli (Mercedes), actual líder en la clasificación de pilotos. Además, la segunda fila estará compuesta por Oscar Piastri (McLaren y Charles Leclerc (Ferrari)

El próximo desafío del argentino será la carrera Sprint del sábado. Cabe destacar que los primeros ocho suman puntos en esta sesión. Luego, para cerrar el segundo día de acción tendrá la clasificación, que determinará la parrilla de salida para la carrera del domingo.

Horarios del Gran Premio de Miami

Sábado 2 de mayo:

Carrera Sprint (19 vueltas) – 13:00

Clasificación – 17:00

Domingo 3 de mayo:

Carrera (57 vueltas) – 17:00

*Todos los horarios corresponden a Argentina.