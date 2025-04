Marcelo Piuma: «Es lindo jugar en esta zona y a la vez es muy exigente»

Marcelo Piuma es uno de los nombres más importantes que tiene la Liga Federal de Básquet. El pivote es figura en Independiente de Neuquén que es uno de los punteros de la zona.

A sus 41 años, el experimentado jugador todavía tiene mucho para aportar y su llegada jerarquizó al básquet regional como la de otros referentes como Héctor Martirena y Franco Pennacchiotti.

«Estamos bien con el equipo, se esperaba esto de nosotros por el plantel que se armó pero no es fácil plasmarlo en la cancha. Estamos jugando bien, quedan cuatro fechas y después los playoffs que van a ser durísimos. Buscaremos clasificar lo más arriba posible», analizó Piuma en los estudios de Río Negro Radio, en diálogo con «Subite al Podio».

«La zona es muy pareja, si no le ponés muchas ganas a cada partido o entrás relajado no ganás. Hay muchos jugadores jóvenes que por nuestra trayectoria más nos quieren ganar», amplió.

Sobre las otras figuras de la zona, aseguró: «La clase de jugadores que se han incorporado en esta zona le da jerarquía al torneo. Es lindo jugar contra ellos y a la vez es muy exigente».

Piuma fue determinante en el gran triunfo de Independiente ante Pérfora el último viernes. Capturó un rebote en la última jugada y con un toque de cachetada le dio el triunfo al Rojo que perdía por uno.

«Una definición así te queda pocas veces, creo que es la segunda vez en mi carrera que defino un partido así. Es una satisfacción muy grande, me puso muy contento por todos, por mis compañeros y los hinchas también, fue un final de película, son cosas que te quedan marcadas», comentó.

Este viernes, en el Viejo Ramírez, el Rojo enfrentará a Pacífico en el clásico. «Va a ser durísimo, en nuestra cancha les ganamos a lo último. Nos agarra en un buen momento pero vamos a tener que estar concentrados de principio a fin», afirmó Piuma.

Una vez que termine el torneo, el pivote ya tiene decidido volver a Olimpo de Bahía Blanca. «Antes de venir acá hablé con los dirigentes, la idea es volver allá a mitad de año. Bahía es un lindo lugar para quedarse a vivir», indicó.

Más allá de su edad, Piuma aún tiene mucho para dar y no ve cerca el retiro. «Yo entreno mucho, es la única fórmula para mantenerse. Las ganas todavía están, disfruto de los entrenamientos. A veces me cuestan un poco los partidos o el día después, jugamos muy seguido», dijo.

«Nunca se me hubiera ocurrido hacer la carrera que hice. Siempre me gustó el básquet, probé y por suerte me fue bien. Siempre me gustó ir de acá para allá. A esta edad ya me cuesta más, es muy intenso», concluyó.

Escuchá a Marcelo Piuma en Río Negro Radio

