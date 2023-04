Mario Sepúlveda: «En Centro Español priorizamos el desarrollo del equipo»

Mario Sepúlveda es uno de los estandartes de Centro Español y después de la gran victoria contra Independiente de Neuquén anoche en La Caldera, analizó el presente del equipo en la Liga Federal en diálogo con RN Radio.

El Torito se impuso por 80 a 71, quedó segundo en la División Sur y ya aseguró su clasificación entre los cuatro mejores. Si gana los tres que le quedan puede llegar a quedar primero.

«No nos poníamos como objetivo solo entrar entre los primeros cuatro. En ese transitar pudimos quedar entre los primeros, pero priorizamos el desarrollo del equipo», aseguró Sepúlveda en charla con «Entre Redes».

«Cuando arrancamos la temporada siempre hablamos de que cada entrenamiento y cada partido nos tenía que dejar algo y servir para crecer. Si bien estamos Charly (Sepúlveda), Cusa (Oviedo) y yo, que somos veteranos, estamos rodeados de jóvenes que están creciendo a pasos agigantados. A nosotros nos sirve su juventud y a ellos nuestra experiencia. Queremos que el crecimiento sea grupal, así vamos a llegar consolidados para los momentos decisivos que vienen. El torneo se pone cada vez más exigente y necesitas de todos.», amplió.

A los 45 años, Mario anunció antes del comienzo del campeonato que esta iba a ser su última temporada. «Estoy disfrutando mucho, anoche tuve mi último partido de visitante en fase regular. Te va cayendo la ficha. La decisión está tomada hace un montón de tiempo pero lo sigo procesando, salgo a competir como siempre, me divierto y también me enojo cuando las cosas no salen. Con el parquet nos estamos despidiendo mutuamente en cada segundo», reflexionó.

«Me permito tener las emociones a flor de piel, uno deja un montón de cosas de lado pero ahora estoy más liberado. Siempre fui perfil bajo y no tener mucha exposición, pero tengo que reconocer que he sido un referente del básquet en la zona, he tenido posibilidad de jugar en varios clubes y aportar mi granito de arena. Me estoy empezando a permitir y aceptar eso. Lo anuncié antes de empezar la temporada para tener la posibilidad de despedirme de la gente y agradecer a los se acercan a verme», añadió.

A Centro Español le quedan tres partidos como local en la fase regular: Pacífico (28/04), Deportivo Roca (02/05) y Brown de Madryn (07/05).

«Pacífico es un equipo durísimo que también ha sido protagonista y si nos toca definir con Roca es buenísimo para el marco y para la gente, pero tenemos los pies sobre la tierra y los tomamos como un partido más», evaluó Sepúlveda.

El triunfazo de Centro Español en La Caldera

El Torito logró una importante victoria en la noche de lunes ante Independiente de Neuquén como visitante por 80 a 71 para asegurar su lugar entre los cuatro mejores de la División Sur y aún en carrera por el primer puesto, a tres partidos del final de la fase regular.

En un partido parejo, como se esperaba, los de Plottier se mantuvieron al frente casi todo el encuentro. Leandro Tapia tuvo una noche sensacional con 28 puntos, escoltado por Franco y Marcos Leal con 14 y 15 cada uno.

Español quedó con un registro de 15-4 y aún puede alcanzar a Deportivo Roca, líder con 16-3. El próximo martes se enfrentarán en El Templo. Antes enfrentará a Pacífico (14-6) el viernes a las 21, también como local.

El Rojo, con Ezequiel Dentis de figura (26 puntos y 12 rebotes) quedó con un 13-6 que igual lo tiene muy cerca de sellar su lugar en el Top 4. El miércoles 03/05 recibirán a Petrolero en La Caldera.

Ayer, Pérfora le ganó 78 a 55 a Racing en Trelew (1-17) y tiene un récord de 10-8 que lo mantiene entre los 6 primeros y aún le deja una mínima chance de entrar entre los 4 de arriba. Además, Zorros (5-13) perdió contra Ferro (8-10) en Puerto Madryn por 83 a 79.