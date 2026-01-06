Nacho Claris deja Pérfora y jugará la Liga Federal de básquet en Atlético Regina

Aunque todavía falta para el comienzo de la Liga Federal de básquet, los clubes ya se mueven en el mercado de pases para terminar de armar sus planteles.

Uno de los movimientos más importantes fue el de Ignacio Claris que se fue de Pérfora para jugar esta temporada en Atlético Regina.

El base de 32 años se formó en el club de Plaza Huincul y su última salida fue en 2022 cuando jugó el Federal para Ferro de Concordia.

El apellido Claris tiene un peso específico en Pérfora ya que Oscar «Piti» Claris es el histórico dirigente del básquet (el estadio lleva su nombre) y Fernando Claris es el entrenador.

Desde Regina, informaron que habrá más novedades en cuánto al armado del plantel. Los únicos mayores que seguirán respecto al PreFederal son Manuel Navarro y Martin Fagotti.

La Liga Federal 2026 de básquet comenzará entre la última semana de febrero y la primera de marzo. En esta zona, lo jugarán: Pérfora, Centro Español, Pacífico, Independiente de Neuquén, Deportivo Roca, Atlético Regina y los dos ascendidos: Club Plottier y Petrolero.