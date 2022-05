NBA: Memphis Grizzlies descontó en su serie y Milwaukee Bucks ganó un partidazo

Memphis y Milwaukee consiguieron triunfos claves por las semifinales de Conferencia de la NBA. Los Grizzlies le sacaron casi 40 puntos a Golden State y descontaron en su serie mientras que los Bucks se pusieron 3 a 2 contra Boston en un partidazo.

Memphis, sin su estrella Ja Morant, le ganó como local a los Warriors por 134 a 95 y ahora está abajo 3 a 2 en la serie al mejor de siete partidos en una de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

El encuentro se jugó en el FedExForum de los Grizzlies y el desarrollo del partido fue siempre favorable para el local, que ganó por 39 puntos e incluso sacó ventajas de 55 (119 a 64) durante el tercer cuarto.

Klay Thompson fue el goleador de Golden State con 19 tantos, seguido por Jonathan Kuminga con 17 y 14 de la estrella Stephen Curry. Los Warriors tuvieron una noche para el olvido con 22 pérdidas.

En el vencedor se destacó el trío integrado por Jaren Jackson, Tyus Jones y Desmond Bane con 21 puntos cada uno. El sexto juego será mañana a las 23 (hora de Argentina) en San Francisco.

Por su parte, el vigente campeón Milwaukee Bucks se puso 3-2 en la serie semifinal de la Conferencia Este al vencer como visitante a Boston Celtics por 110 a 107, con el base argentino Luca Vildoza como suplente.

Giannis Antetokounmpo fue el goleador de la noche en el TD Garden, de Boston, con 40 puntos y 11 rebotes; mientras que en los locales se repartieron 60 puntos Jayson Tatum (34) y Jaylen Brown (26).

Además del Griego, fue fundamental el aporte de Jrue Holiday que le metió una tapa fenomenal a Marcus Smart en el último minuto.

