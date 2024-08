Se cumplen 20 años de la palomita de Manu Ginóbili en los Juegos Olímpicos de Atenas

Hoy se cumplen 20 años de una de las jugadas más míticas de la historia del deporte argentino: la recordada palomita de Emanuel Ginóbili ante Serbia y Montenegro en el debut de los Juegos Olímpicos de Atenas.

El 15 de agosto del 2004, la Selección Argentina logró un triunfo clave en su camino al oro al vencer 83 a 82 a los europeos en una definición agónica e infartante.

A solo 3.8 segundos del final, el equipo nacional repuso desde el fondo, Alejandro Montecchia condujo y Manu metió un doble notable sobre la chicharra.

«Hace 20 años empezaba de esta manera nuestro sueño olímpico. Inolvidable!», escribió hoy el bahiense en su cuenta de X (ex Twitter) al compartir el video que publicó la página oficial de los Juegos Olímpicos.

🇦🇷Hace 20 años empezaba de esta manera nuestro sueño olímpico. Inolvidable!

🇺🇲Surreal way to start your Olympic journey!! Unforgettable. https://t.co/zSWKPtxoT0 — Manu Ginobili (@manuginobili) August 15, 2024

«Fue un partido muy bueno. Hasta casi el final del último cuarto estuvimos arriba. Ellos pegan una remontada, nos pasan y se complica mucho. No había forma de dibujar nada, no había minutos. Quería la pelota así que corrí al lado del Puma (Montecchia) para darle una opción. Cuando me la dio sabía que no había tiempo, tenía que largarla rápido. Cuando veo desde el piso que entra no lo podía creer, fue un momento incomparable», repasó en una entrevista en DeporTV.

Luego de ese gran triunfo, Argentina perdió con España, venció a China y a Nueva Zelanda y cayó con Italia. En cuartos de final derrotó a Grecia, en semifinales a Estados Unidos y en la final por el oro a Italia. La victoria ante los norteamericanos es la única en Juegos Olímpicos desde que llevan estrellas de la NBA.