Bayern Munich cumplió con la lógica y es campeón de la Bundesliga

Bayern Munich cumplió con la lógica, venció 1 a 0 al Werder Bremen y aseguró su octavo título seguido en la Bundesliga.

El líder le sacó 10 puntos a su escolta, Borussia Drotmund, con 9 por jugarse.

Bayern ganó los 7 partidos que jugó desde que se reanunó el torneo, incluido un mano a mano clave contra el Dortmund.

El puntero salió con todo y merodeó el área rival durante varios minutos. Sin embargo, ese dominio mermó y el local tuvo algunas llegadas claras con remates apenas desviados.

A los 42’, Jerome Boateng le dio una asistencia perfecta a Lewandowski, que partió en la misma línea y definió como sabe para poner el 1 a 0.

El golazo de Lewandowski con el que el Bayern está consiguiendo el título de liga. 🇩🇪🔥 pic.twitter.com/t2ZsijSI8B — Futt History (@Futt_History) June 16, 2020

El campeón no sacó el pie del acelerador y no paró de buscar el segundo tanto. Werder Bremen lo intentó tímidamente pero no consiguió el empate y sigue en zona de promoción, comprometido con el descenso.

A los 33’ fue expulsado en el visitante Alphonso Davies. El local se animó y estuvo al borde de la igualdad con un cabezazo del japonés Yuya Osako que atajó brillantemente Manuel Neuer.

Bayern es el segundo equipo de las cinco ligas más grandes de Europa en lograr ocho títulos seguidos. El otro es Juventus, que mantiene vigente la cifra y si repite en la Seria A llegará a nueve. Lyon, en Francia, conquistó siete al hilo en la década del 2000.

Más temprano, Borussia Monchengladbach goleó 3 a 0 a Wolfsburgo y alcanzó la cuarta posición que clasifica a la Champions League.

Además: Unión Berlín le ganó 1 a 0 a Paderborn y Friburgo venció 2 a 1 a Hertha Berlín.