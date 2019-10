Belén, la representante de Centenario en el universo de los eSports

Una joven oriunda de Centenario participa de Desafío ESPN: Camino a League of Legends, la “primera competencia de deportes electrónicos latinoamericana”, tal como la presenta su conductor, Juan Marconi.

Belén “Pinku” Moine pudo sortear la gala de eliminación del pasado viernes y continúa entrenando para llegar a la final de la competencia, en diciembre.

En un campo dominados por hombres (compiten 14 varones y sólo seis mujeres), Pinku logró captar la mirada de la productora y ser una de las participantes que buscará obtener el máximo premio: la posibilidad de ser elegida por una de las grandes escuderías latinoamericanas de eSports, además de una recompensa económica de 10 mil dólares.

Belén tienen 21 años y estudia la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional del Comahue. Pese a que ama los videos juegos desde que era chica, en los últimos meses había desistido de jugar LoL para dedicarle más tiempo a sus estudios. “Si querés ser bueno tenés que dedicarle seis horas por día, por lo menos”, señaló.





Ya casi había renunciado al sueño de ser jugadora profesional de eSport hasta que, en agosto, los organizadores de la competencia la contactaron para entrevistarla. Según explicó Belén, en un primer momento se comunicaron con aquellos jugadores de mayor rango dentro del juego (ver aparte) y, como no había mujeres, les preguntaron a los competidores si conocían a jugadoras interesadas y así fue que un amigo apuntó hacia ella.

Quedó seleccionada cuando arrancaba el segundo cuatrimestre del año académico. La competencia dura 12 semanas por lo que, en caso de llegar a la final, Pinku tendría que vivir en Buenos Aires hasta diciembre. Eso fue lo que le generó dudas en un comienzo, pero luego de recibir el apoyo de su familia, aceptó de inmediato. “Era la última oportunidad que tenía dentro del LoL. Ya lo había intentado antes pero no llegué a nada porque tenía que trabajar y estudiar y no podía dedicarle tiempo”, enfatizó.





En las dos galas de eliminación, que se llevaron a cabo los viernes anteriores, quedaron eliminadas dos mujeres. “Es triste porque ya éramos minoría”, observó Belén.

La joven fue una de los cinco competidores que jugó por seguir dentro de la competencia y fue salvada. Ahora tendrá que entrenar todo lo que pueda para no volver a quedar entre los posibles eliminados.





“El no haber jugado por tanto tiempo me oxidó bastante, pero los coachs me dicen que tengo cualidades que son importantes en un jugador”, destacó y aseguró estar disfrutando de esta experiencia al máximo.

“Acá me preguntan que por qué sonrío todo el tiempo y es porque siento que estoy soñando”, comentó.

¿Qué es el League of Legends?

Es bastante largo de explicar, pero va un resumen: dos equipos, con 5 campeones cada uno, compiten entre sí con el objetivo de derribar el “nexo” enemigo. Los equipos se dividen por roles: Top (juega en el carril alto), Mid (carril medio), Jungla (recorre el bosque), ADC (carril bajo, atacante) y Support (ayuda al ADC). El modo 5 vs. 5 es el más jugado, y allí están las partidas ranked, que clasifican en distintos sistemas de liga. Belén es Diamante, la 4° liga más importante en el sistema de clasificación del LoL.

