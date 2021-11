Benvenuti peleará por el campeonato en la última fecha del TC

Un golpe en su serie casi le hizo perder todo, pero Juan Cruz Benvenuti se agrandó en la adversidad. Después de largar 35, acertó con los neumáticos para piso seco en su auto y la remó hasta el lugar 13 en el autódromo de Toay, en La Pampa. De esta forma clasificó como uno de los 3 de Último Minuto para definir al nuevo campeón.

Después de una lluvia que complicó y mucho en las series, la incertidumbre dominó la previa a la final, porque los pilotos y equipos tuvieron que elegir el neumático. Algunos fueron a lo seguro, con gomas para piso mojado, otros por las de piso seco, entre los que estuvo Benvenuti.

La prueba tuvo un desarrollo cambiante, con muchos sobrepasos y maniobras al límite, porque los que eligieron gomas para lluvia en sus autos lo pagaron caro, por caso Juan M. Trucco, quien largó primero; Facundo Ardusso, otro de los candidatos, y Agustín Canapino.

Benvenuti eligió las gomas para piso seco, sabiendo que si no volvía a llover iba a poder avanzar, ya que si no arriesgaba quedaba afuera de la definición. Le salió bien al piloto que maneja el Torino del equipo Renault. No se desesperó, esperó su momento y en la parte final edificó una tremenda apilada. Entre los sobrepasos y aprovechando los problemas de algunos rivales, Benvenuti avanzó 22 lugares que lo llevaron al lugar 13 de la final, que le permitió cumplir con su objetivo de clasificar para la definición del nuevo campeón.

Con 70,5 puntos en juego que entregará la última fecha que se disputará el 5 de diciembre en el autódromo El Villicum, en San Juan, el piloto que representa a Villa La Angostura quedó décimo en la Copa de Oro, a 61,5 del líder Mariano Werner.

José Manuel Urcera, quien llegó a esta decisiva prueba sin posibilidades de clasificar, estuvo complicado en su serie y en la final se las arregló para avanzar, después de largar 31. Quedó 19 en un buen trabajo, aunque muy poco para sus expectativas de ser protagonista.

Josito Di Palma se despachó con un trabajo impecable, no dudó en ejecutar sus maniobras de sobrepaso y cuando llegó adelante definió la prueba, porque no volvió la lluvia y fue contundente. Di Palma logró su segundo triunfo en el certamen y fue escoltado por Mauricio Lambiris, Valentín Aguirre, Diego Ciantini, Christian Ledesma, Leonel Pernía, Juan J. Ebarlín, Werner, Germán Todino y Juan T. Catalán Magni.