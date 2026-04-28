Preocupa la provisión de gas durante el inverno en el sector industrial: piden adoptar «medidas transitorias»

La llegada de las bajas temperaturas encendió las alarmas en el sector industrial. La cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) llevó a cabo su reunión mensual de Junta Directiva, donde el principal foco de debate giró en torno a la provisión de energía de cara al próximo invierno y el impacto directo que esto tendrá en los costos de producción.

Desde la entidad remarcaron el contexto atravesado por fuertes tensiones geopolíticas por la guerra en Medio Oriente y la volatilidad de los mercados, principalmente por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

En este sentido, la UIA debatió los recientes cambios en el esquema de abastecimiento de gas y hasta mantuvo reuniones con la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Industria, en donde se planteó la preocupación sobre el abastecimiento en los picos de demanda invernal y sus debidos costos.

Desde el sector industrial presentaron propuestas orientadas a «adoptar medidas transitorias» con el fin de atenuar el mayor costo del abastecimiento de GNL y preservar los niveles de producción.

Actividad industrial: sigue en caída, pero con una dinámica heterogénea

Por otra parte, en materia de actividad industrial, el Centro de Estudios de la UIA (CEU) anticipó para marzo una posible recuperación mensual de la producción industrial (+5% sin estacionalidad) y un crecimiento interanual estimado de 3,6%, aunque en gran medida explicado por el bajo nivel de comparación respecto a marzo de 2025.

Sin embargo, el informe también advirtió que el nivel de actividad continúa rezagado: el primer trimestre cerraría con una caída de 2,7% interanual, por lo que la industria se mantiene en niveles inferiores a los de años previos.

Asimismo, resaltaron que el análisis evidenció una dinámica heterogénea: mientras algunos rubros vinculados a la agroindustria y la energía mostraron mejoras, «otros sectores continúan afectados por la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada, entre ellos textiles, maquinaria, materiales para la construcción y bienes de consumo durable».

Por otra parte, la UIA destacó la baja de las tasas de interés a empresas, aunque también mostró preocupación por el «aumento en la morosidad».

Gestión de embases, la ley que impulsa la UIA

Otro de los puntos que abordó la junta de la UIA consistió en la «gestión de embases», en lo unas 17 cámaras empresariales delinearon una «Ley de Presupuestos Mínimos».

Según detallaron, el objetivo del documento es promover una «regulación ambientalmente efectiva y económicamente viable, basada en la economía circular, que contemple la aplicación de criterios de gradualidad y razonabilidad, la participación activa del sector privado, roles claros entre los distintos niveles de gobierno y mecanismos que eviten la creación de tributos específicos, fomentando al mismo tiempo la valorización de residuos y la inversión en sistemas de gestión eficientes».