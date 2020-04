El aislamiento social por la pandemia de Coronavirus encontró a Juan C. Benvenuti en un gran momento, después de su histórica victoria en la segunda fecha del TC, donde ratificó que es uno de los candidatos al título.



Benvenuti para encarar su segundo certamen en la categoría más importante de Argentina lo primero que hizo fue renovar su vínculo con el Laboritto Jrs.



El equipo a fines del año último hizo un gran esfuerzo y compró un nuevo Torino, con el que el piloto de Villa La Angostura demostró que peleará el título.



No ganó de casualidad, por un error en su serie, en Viedma y en la segunda, como local en Centenario, fue implacable.



En su primer certamen en la categoría ganó en la tercera fecha enConcepción del Uruguay y estuvo en los playoffs como uno de los 3 de Último Minuto. En el nuevo triunfo en Centenario, que lo volvió a habilitar para pelear por el título.



Los ganadores de las primeras fechas lideran el certamen.Adelante Facundo Ardusso, segundo Benvenuti, a 6,5. Más atrás Julián Santero, a 7,5;Valentín Aguirre, a 13,5; José M. Urcera, a 16, y Esteban Gini, a 17.



En l a tranquilidad de su casa, donde cumple el aislamiento e invierte muchos horas en el simulador, Benvenuti ratificó que “trabajamos con el equipo para ser candidatos al título hasta el final”.



Destacó que “creo en un principio, creo que todo se comenzó a gestar a fines del año último, cuando el equipo compró el nuevo auto. Teníamos todos mucha confianza en andar bien y lo demostramos desde el mismo comienzo del certamen”.



Agregó que “encaramos el certamen con muchas expectativas. En Viedma anduvimos muy bien en la clasificación, pero después me compliqué en la serie, me condicionó en la final, aunque avancé mucho y terminé entre los diez. Lo de Centenario fue muy bueno, con una gran contundencia”.



Comentó que “me saqué rápido la mochila de encima, pero de nada sirve si no tenés regularidad, lo que es decisivo para intentar ganar la etapa regular. En el pasado certamen gané en la tercera fecha, después no anduvimos mal, pero no sumamos lo suficiente y recién entramos a la Copa de Oro como uno de los 3 de Último Minuto”.



Benvenuti fue contundente en la segunda fecha que se cumplió en Centenario. Gentileza.

En relación con la pandemia de Coronavirus, aseguró que “estamos tratando de estar lo más tranquilo posible. La pausa llegó en mi mejor momento, porque no pude aprovechar la victoria, pero no pierdo la confianza, porque estoy convencido que vamos a seguir siendo protagonista, por el trabajo del equipo”.



Por último, expresó que “es incierto lo que puede pasar con el certamen, dependerá de las medidas que tome el gobierno. Ojalá que esto pase rápido, por el bien de todos, pero es indudable que hay que cuidarse, extremar los recaudos, ser solidarios”.