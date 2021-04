Berni con Juana Viale: tuvo un fallido y llamó «Presidenta» a Cristina Fernández

Sergio Berni, ministro de Seguridad de Buenos Aires, participó del programa La Noche de Mirtha. Allí se refirió a la pandemia, las medidas del Gobierno y fue protagonista de tensos cruces. Sin embargo lo que más sorprendió fue que, por confusión, el funcionario se refirió a la vicepresidenta Cristina Fernández como “Presidenta”.

“Entre ustedes están todos peleados, son un partido político pero nadie se entiende con nadie”, criticó Juana Viale. “No estamos peleados, tenemos diferentes miradas”, argumentó Berni y afirmó: “Acá hay algo que se está jugando que es mucho más que una relación personal, que es la vida de los argentinos”.

Berni continuó: “La política debe volver a ordenar la vida de la gente que está en una situación totalmente excepcional y donde se deben tomar medidas excepcionales con costos grandes. Ninguna definición importante es gratis, tiene costos”.

En ese contexto, en la mesa le preguntaron qué pensaba la vicepresidenta Cristina Fernández. “Está muy preocupada por lo que está pasando. ¿Cómo no va a estar preocupada? Un extraterrestre solamente no puede estar preocupado”, respondió Berni.

Tras un ida y vuelta con otros invitados, Viale cuestionó que la expresidenta no use barbijo en las sesiones del Senado y Berni señaló: “No sé, la verdad que no lo sé. Pero está preocupada. Primero, la presiden, presidencia, la vicepresidenta no tiene responsabilidad...".

“Es la presidenta, ¿cómo no?- continuó Berni entre risas- En países como Estados Unidos se les dice presidente aunque sea vice".

“Es la presidenta les guste o no les guste. ¿Estamos de acuerdo?”, cerró el ministro con risa nerviosa.