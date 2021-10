Berni se despega de Aníbal y habla de terrorismo en la zona cordillerana

"Hay un nivel de tolerancia de la sociedad que, con justa razon, dice basta", planteó el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, que fue consultado por los últimos tres ataques en Bariloche y El Bolsón en radio Del Plata.

“El tema de los mapuches viene arrastrándose desde hace años y viene profundizándose cada vez más. No se han llevado a cabo las diligencias que tienen que ver con frenar una situación que inevitablemente van a terminar en esta violencia”, señaló.

Recordó que cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad, intervino ante la quema de un refugio del Club Andino Bariloche y un puesto de una estancia en la misma semana. "Me fui a Bariloche y me senté con los afectados. Me comprometí a trabajar, hubo varias detenciones y no más problemas", dijo.

“Todavía estamos discutiendo si es una acción vandálica o terrorismo. Me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y poner toda la fuerza del Estado para terminar con estas acciones que generan un grado de preocupación de quienes viven en la zona cordillerana”, indicó.

Al ser consultado acerca de si es obligación del estado nacional enviar tropas federales a la zona andina, sentenció: "No tengo dudas. Estoy convencido porque lo he vivido, lo he visto y conozco el grado de temorización que tiene la gente. No me la contaron. Este país necesita volver a la normalidad".

De esta forma, Berni tomó distancia del ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, quien cuestionó a la gobernadora Arabela Carreras por exigir el envío de tropas federales a la región. El funcionario nacional dijo que no era una obligación del estado nacional.