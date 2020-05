Matteo Berrettini fue de los primeros junto a Dominic Thiem en alejarse de la propuesta del Consejo de Jugadores acerca de un fondo de ayuda para los profesionales más necesitados por la inactividad del tenis como consecuencia de la pandemia de Coronavirus.



Berrettini, número ocho del ranking de la ATP y que por lo tanto debía aportar 25.000 dólares a la causa, aseguró que está en desacuerdo con estar obligado a donar su dinero en beneficio de otros colegas de vestuario.



“Yo respeto a todos los jugadores, pero mi opinión es que ningún tenista tiene que estar obligado a ayudar económicamente a otro”, declaró Berrettini desde su confinamiento en Florida.



El italiano confesó que habló con Djokovic para explicarle su negativa a contribuir a la donación económica.



Destacó que “hablé con Djokovic y me respondió que no me preocupara, que si prefería ayudar con la compra de mascarillas para hospitales o ayudar a familias necesitadas, lo respetaba”.