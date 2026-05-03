Veteranos distinguieron al embajador que tapó un mapa que mostraba Malvinas como británicas: «El mayor honor de mi vida»

Ian Sielecki, embajador argentino en Francia, fue distinguido con la estatuilla “Reconocimiento Soldado Maciel”. Fue luego que el diplomático exigiera en enero durante una ceremonia de relaciones exteriores que se corrija un mapa que se proyectaba detrás suyo y que mostraba a las Islas Malvinas como británicas.

«Este es el mayor honor de mi vida, el recibir un homenaje de parte de los veteranos de guerra, y es el mayor honor al que puede aspirar un argentino”, sostuvo Sielecki al recibir la distinción en la ceremonia.

Distinción a Ian Sielecki por su «compromiso» con Malvinas

El galardón es llevada adelante por los veteranos que organizan la tradicional vigilia en la ciudad de San Andrés de Giles. Por su parte, el veterano de guerra Marcelo Alvarado, según citó Infobae, mencionó por qué decidieron distinguirlo. “No se la entrega a cualquiera; se la conferimos a los que han sabido sostener con firmeza, inteligencia y dignidad el respeto a la posición histórica de la Argentina sobre la Malvinas”, expresó.

“Esto no es solo una distinción, sino un gesto, un vínculo de compromiso con una causa que atraviesa generaciones, y que evoca a cada uno de los hombres que se juramentaron para luchar hasta perder sus vidas en nuestras Islas Malvinas”, agregó.

Ian Sielecki y su defensa sobre las Islas Malvinas

Hace tres meses, Sielecki, mientras participaba de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea francesa se percató de algo en el mapa y lo marcó enseguida. «Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas como si fueran parte del Reino Unido. Esto supone un gran problema en distintos niveles, incluso jurídicos, porque no puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante ese mapa«, señaló.

Al solicitar la corrección en la imagen, la distinción donde declaraba que las Islas Malvinas formaban parte del Reino Unido, fue escondida detrás de un papel amarillo adhesivo y, de esa forma, continuó con la exposición acerca de las relaciones comerciales entre Argentina y Francia.

Con Noticias Argentinas e Infobae