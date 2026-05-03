Propiedad privada y reformas: el plan de Milei para destrabar la agenda delegando facultades a las provincias

En una maniobra para reactivar su agenda legislativa, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) inició modificaciones en el paquete de leyes sobre propiedad privada. Ante la falta de una mayoría consolidada, el oficialismo negocia delegar en los gobernadores la potestad de regular la venta de tierras a extranjeros, una medida que impacta directamente en el control de recursos estratégicos en la Patagonia.

La estrategia busca asegurar los votos necesarios para la sesión prevista para el 14 de mayo, priorizando la obtención de apoyo político a cambio de otorgar mayor autonomía jurisdiccional a las provincias en materia territorial.

Tierras a extranjeros: la alternativa de la potestad provincial

Debido a la dificultad para establecer un tope nacional de extranjerización que satisfaga a los bloques aliados y opositores, el debate se trasladó hacia una solución federal. Los puntos clave de esta propuesta son:

Autonomía Jurisdiccional : cada mandatario provincial tendría la facultad de decidir, mediante normativa local, qué porcentaje de territorio puede ser adquirido por capitales foráneos.

: cada mandatario provincial tendría la facultad de decidir, mediante normativa local, qué porcentaje de territorio puede ser adquirido por capitales foráneos. Marco Constitucional : el argumento técnico se basa en el artículo 124 de la Constitución Nacional , que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.

: el argumento técnico se basa en el , que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Riesgo Político: la medida traslada la responsabilidad de las ventas de tierras con acceso a recursos críticos (como espejos de agua o zonas mineras) de la órbita nacional a la decisión directa de los gobernadores.

El Renabap: la clave para atraer sectores dialoguistas

Como parte de la negociación, el oficialismo aceptaría retirar el capítulo que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

A pesar de las críticas del Ministerio de Desregulación, el Gobierno cedería en este punto para facilitar acuerdos con sectores que defienden el actual sistema de regularización de asentamientos. La intención oficial es que la gestión y el financiamiento de estos barrios queden bajo la órbita de provincias y municipios, aunque aún no se ha definido el esquema de partidas presupuestarias para las obras de urbanización pendientes.

Mientras el foco se concentra en propiedad privada, otros proyectos centrales del Ejecutivo permanecen sin avances significativos en las comisiones: