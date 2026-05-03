Messi dijo presente en la Fórmula 1 en Miami y se reencontró con Colapinto

A días de su primer encuentro, Lionel Messi y Franco Colapinto se volvieron a reunir en la previa del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 al que el capitán de la Selección Argentina asistió junto a su familia.

El «10» llegó junto a su esposa y sus hijos y captó la atención de todos los presentes. En la semana, ya se había encontrado con el piloto en el predio de Inter Miami.

La familia Messi llegando al GP de Miami para ver la Fórmula 1. 🇦🇷🏎️ pic.twitter.com/fPPuTJbzjw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 3, 2026

Messi visitó también el box de Mercedes y se fotografió con George Russell y Kimi Antonelli. Ese saludo estuvo relacionado con la marca que los viste.

Leo Messi meeting the Mercedes pair ahead of the GP 🩷🖤 pic.twitter.com/blfp56qipz — We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) May 3, 2026

Luego se acercó al de Alpine y se reencontró con Colapinto que no ocultó su alegría. El que también lo visitó hoy en Miami fue Juan Martín Del Potro.

MESSI MESSI MESSI pic.twitter.com/tBzh7zjjLt — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 3, 2026

Messi también se subió al auto de Antonelli en los boxes. El joven italiano hizo la pole y largará adelante en el GP de Miami.