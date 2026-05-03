SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Messi dijo presente en la Fórmula 1 en Miami y se reencontró con Colapinto

Lionel Messi asistió al Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 junto a su familia y se volvió a encontrar con Franco Colapinto en la previa de la carrera.

Redacción

Por Redacción

A días de su primer encuentro, Lionel Messi y Franco Colapinto se volvieron a reunir en la previa del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 al que el capitán de la Selección Argentina asistió junto a su familia.

El «10» llegó junto a su esposa y sus hijos y captó la atención de todos los presentes. En la semana, ya se había encontrado con el piloto en el predio de Inter Miami.

Messi visitó también el box de Mercedes y se fotografió con George Russell y Kimi Antonelli. Ese saludo estuvo relacionado con la marca que los viste.

Luego se acercó al de Alpine y se reencontró con Colapinto que no ocultó su alegría. El que también lo visitó hoy en Miami fue Juan Martín Del Potro.

Messi también se subió al auto de Antonelli en los boxes. El joven italiano hizo la pole y largará adelante en el GP de Miami.


Temas

Fórmula 1

Franco Colapinto

Lionel Messi

Miami

A días de su primer encuentro, Lionel Messi y Franco Colapinto se volvieron a reunir en la previa del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 al que el capitán de la Selección Argentina asistió junto a su familia.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén