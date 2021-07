Bob Odenkirk agradeció el apoyo y la asistencia de los médicos tras su ataque al corazón

Luego de su evolución favorable tras sufrir un ataque al corazón, Bob Odenkirk terminó de llevar tranquilidad sobre su estado de salud en un mensaje a través de Twitter.

"Gracias a toda mi familia y amigos que me rodearon esta semana. Y a todas las muestras de amor de los que expresaron preocupación por mí. Es abrumador, pero siento el amor y eso significa mucho", expresó el actor en su cuenta oficial.

"Tuve un pequeño ataque al corazón. Pero voy a estar bien gracias a Rosa Estrada y a los doctores que supieron cómo arreglar el bloqueo sin una cirugía", agregó.

I had a small heart attack. But I'm going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I'm going to take a beat to recover but I'll be back soon.