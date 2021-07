Bob Odenkirk, de Better Call Saul, se recupera tras sufrir un colapso en pleno rodaje

El martes 27 por la mañana, Bob Odenkirk sufrió un colapso en pleno rodaje de la sexta y última temporada de Better Call Saul. El actor estaba haciendo su trabajo en Nuevo México cuando se desplomó en medio del set de filmación y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Con el paso de las horas, luego de que se dio a conocer lo que había ocurrido, sus colegas y fanáticos comenzaron a preocuparse ante la falta de información sobre su cuadro.

Los representantes del intérprete confirmaron a Deadline que el artista está fuera de peligro. "Podemos confirmar que Bob está estable después de sufrir un incidente relacionado con el corazón", dijeron en un comunicado. "Él y su familia quisieran expresar su gratitud a los increíbles médicos y enfermeras que lo cuidan, así como al elenco, equipo y productores que se han mantenido a su lado. A la familia Odenkirk también le gustaría agradecer a todos por sus buenos deseos y quieren pedir privacidad en este momento mientras Bob trabaja en su recuperación", añadieron.

Por su parte, Nate Odenkirk, hijo del actor, compartió una actualización a través de Twitter. "Se va a poner bien", publicó.

Sobre todo luego de que Bryan Cranston y Aaron Paul le dedicaran posteos en sus redes sociales. "Hoy me desperté con esta noticia que me ha mantenido ansioso toda esta mañana. Mi amigo Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de Better Call Saul. Está en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, aunque su estado de salud es desconocido a nivel público. Por favor, tómense un momento en su día de hoy para pensar en él y enviarle pensamientos positivos y oraciones. Gracias", escribió el intérprete que le dio vida a Walter White en Breaking Bad. Mientras que su compañero publicó una foto de Odenkirk con la leyenda: "Te quiero, amigo".

Pero finalmente, los representantes del artista informaron sufrió un problema cardíaco y que está evolucionando favorablemente. "Bob y su familia querrían expresar su gratitud a los increíbles médicos y enfermeros que lo están cuidando, así como a los actores, el equipo y los productores que permanecieron a su lado", manifestaron en un comunicado que publicó el portal TMZ. Mientras que Nate, hijo del actor, se limitó a tuitear: "Él estará bien".

Odenkirk tiene un largo recorrido como actor, comediante, guionista, director y productor. A fines de la década del 80 y principios de la siguiente trabajó como guionista de importantes programas como Saturday Night Live, Búscate la vida, The Ben Stiller Show y The Dennis Miller Show. Luego, junto a David Cross creó Mr. Show with Bob and David, una comedia que duró cuatro temporadas, ganó un premio Emmy y se convirtió en un programa de culto.