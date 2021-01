Boca no tiene paz: Villa, un video polémico y su descargo

Además del flojísimo rendimiento el miércoles en Brasil, cuando quedó eliminado por Santos en semifinales de Libertadores, un jugador de Boca volvió a verse envuelto en una polémica fuera de la cancha.

Al xeneize le queda una final el domingo, en la que tiene mucho más para perder que para ganar. Será contra Banfield en San Juan, desde las 22:10, por la zona Campeonato de la Copa Maradona.

Uno de los futbolistas que más problemas ha tenido fuera del campo de juego es Sebastián Villa, quien fue denunciado por violencia de género durante la pandemia y obligó al club a involucrarse en el tema. Tras suspenderlo de manera provisoria, la institución le permitió volver a jugar en los momentos decisivos de la temporada. La justicia nunca se expidió, pero en los hechos igual fue indultado.

Villa fue uno de los tantos jugadores que no rindió en Brasil como su equipo lo necesitaba. El problema de Boca no fue solo táctico, porque lo más cuestionado por los fanáticos es la falta de actitud en el Vila Belmiro.

En las últimas horas, a través de las redes sociales, se difundió un video de Villa bailando con una joven a tres días de otra final en la que Boca tiene la presión de ganar. El video está grabado desde instagram, donde fue subido como parte de las historias de la chica que cumple años. Sin embargo, nunca quedó claro de cuándo era el video.

Buena parte de los hinchas se manifestaron enojados con la situación en las redes sociales porque el colombiano sale bailando y con el ánimo bien arriba.

Acá más larguito para que vean que está súper triste. pic.twitter.com/MuwhwrmR4p — ✨Miss Cardonista✨ (@Natgrohl) January 15, 2021

A la salida del entrenamiento del viernes, Villa fue consultado sobre la eliminación y sobre el video. Primero el ex Tolima le pidió disculpas a los hinchas por el rendimiento y el 0-3 ante Santos y luego declaró: ''Aprovecho para aclararlo: es un video de diciembre, no tengo nada que esconder. Fue en el cumpleaños de mi mamá y lo subió una persona allegada a mi representante, no era el momento para hacerlo'', dijo Villa a los micrófonos de TyC Sports.

Más allá de las interpretaciones sobre la difusión del video y lo que se observa en el mismo, lo cierto es que Boca no tiene paz.