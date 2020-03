Boca y el plan de Russo para visitar a Caracas por Libertadores

Boca está embarcado en su búsqueda. Con un gran arranque de año, el xeneize le da pelea a River en la Superliga, donde el último fin de semana vio crecer sus canches. Al mismo tiempo, va mejorando de a poco como equipo y en ese camino debutará esta noche en la edición 2020 de la Libertadores visitando a Caracas de Venezuela.

El partido, que comenzará a las 21:30 y será arbitrado por Esteban Ostojich, es válido por el grupo H que también integran Libertad de Paraguay e Independiente Medellín de Colombia.

Miguel Ángel Russo se mantiene invicto en su segundo ciclo como entrenador de Boca y para generar este crecimiento fue tomando decisiones. Así lo hizo para este encuentro, que representa el primero en el plano copero del semestre para el xeneize. En Buenos Aires quedaron Eduardo Salvio y Carlos Tevez, resguardados para la definición de la Superliga del sábado que viene.

El otro que no viajó es Mauro Zárate, quien iba a ser titular esta noche pero volvió a lesionarse.

A diferencia de lo que hará Marcelo Gallardo con River, Russo pondrá mayoría de titulares. De los once que iniciarán esta noche, al menos siete jugaron el viernes pasado contra Colón: Esteban Andrada, Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Frank Fabra, Jorman Campuzano y Villa.

El arquero no sale casi nunca, Izquierdoz no puede jugar por el torneo tras la quinta amarilla y el DT mantendría la defensa.

En el medio, ante la ausencia de Salvio, el técnico tiene como opciones a Emmanuel Reynoso y Agustín Obando. La duda está adelante, donde el lugar de Tevez puede ser ocupado por otro jugador de características de ataque o un volante de marca. En este sentido, podrían compartir cancha Marcone, Capaldo y Campuzano, mientras que Jan Hurtado, Soldano y el propio Reynoso corren con menos chances por tratarse de un partido de visitante.

La titularidad de Ramón Ábila es un hecho y Sebastián Villa, uno de los que está en altísimo nivel, sería el acompañante de Wanchope en la delantera.

Boca quiere dar pelea en todos los frentes como en los últimos años. Esta vez lo hace con el sello de un DT que conoce de estas circunstancias y cuya idea se plasma en cada opción elegida. Mantener el invicto del año y ganar esta noche puede ser un impulso importante para la definición del sábado y también, por qué no, para sus objetivos anuales.