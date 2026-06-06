El día que Diego Placente se hizo amonestar para no perderse un recital del Indio Solari

La muerte de Carlos Alberto «Indio» Solari a los 77 años volvió a traer a la memoria innumerables historias protagonizadas por fanáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Una de las más llamativas tiene como protagonista a Diego Placente, exfutbolista de River Plate y actual entrenador de las selecciones argentinas Sub 17 y Sub 20, quien confesó que una vez buscó una tarjeta amarilla de manera deliberada para poder asistir a un recital de la banda de su vida.

Un fanático de Los Redondos desde la adolescencia

Placente contó años atrás, en una entrevista con TyC Sports, que su pasión por Los Redondos comenzó cuando era adolescente. Según recordó, vio a la banda por primera vez a los 15 años y desde entonces intentó asistir a todos los recitales posibles.

«Fui a verlos y me maravillé con la banda», recordó el exdefensor, que se convirtió en uno de los tantos futbolistas reconocidos por su fanatismo por el universo ricotero.

La amarilla más buscada de su carrera

La anécdota ocurrió durante el Torneo Clausura 2000. Placente era titular en River y acumulaba cuatro tarjetas amarillas. En el horizonte aparecían dos eventos imposibles de ignorar: un Superclásico ante Boca y el histórico recital que Los Redondos darían en el estadio Monumental después de varios años sin tocar en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante un partido frente a Vélez, el lateral decidió forzar una amonestación para llegar limpio de tarjetas al duelo contra Boca y, al mismo tiempo, asegurarse poder asistir al show del Indio Solari. La estrategia funcionó a la perfección.

«Se venía el Boca-River y yo venía con las amarillas. Me tenía que sacar la amarilla y preferí que fuera ese partido, que justo tocaban Los Redondos», relató años después.

Un recital histórico en el Monumental

El recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en River quedó grabado en la memoria de miles de seguidores y fue uno de los últimos grandes shows de la banda antes de su separación definitiva. Para Placente, que atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera profesional, perderse ese concierto no era una opción.

Con el paso de los años, la historia se convirtió en una de las anécdotas más recordadas que unen al fútbol argentino con el rock nacional.

Un recuerdo que volvió tras la muerte del Indio

Tras conocerse el fallecimiento de Solari, numerosos usuarios en redes sociales rescataron el video de aquella confesión. La historia volvió a viralizarse porque refleja hasta qué punto llegaba la pasión que despertaba el líder de Los Redondos, incluso entre figuras consagradas del deporte.

Más allá de los títulos y de su carrera en River, Bayer Leverkusen o la Selección Argentina, Placente guarda una anécdota que lo acerca a miles de fanáticos del Indio: la vez que eligió una tarjeta amarilla para no perderse una noche histórica del rock argentino.