Franco Colapinto no pudo pasar a Q3 y largará 14° en el Gran Premio de Monaco

Franco Colapinto no atraviesa el fin de semana deseado en Monaco. Luego de tener unas complicadas prácticas libres, el argentino pudo meterse en Q3 y saldrá en la 14° posición en la carrera del domingo.

En el inicio de la Qualy, el argentino fue uno de los primeros en salir a la pista con neumáticos blandos. En su primer intento fue obstruido por Hadjar y marcó 1:17.056. Luego, pudo mejorar notablemente con un 1:15.799, para posicionarse en el 13° lugar.

Tras unos minutos en boxes, Franco entró en peligro para ingresar en Q2 pero su próximo registro fue 1:15.186, que lo dejó momentáneamente 14°. A falta de 3 minutos para el cierre de la Q1, Gabriel Bortoleto tuvo un pequeño roce contra el muro, lo que derivó en una bandera roja. Esta situación ayudó a Colapinto, que pasó tranquilo a la siguiente ronda.

Ya en la Q2, al pilarense le costó encontrar el mejor ritmo y nunca estuvo dentro de los 10 mejores. En el primer intento, marcó 1:14.530 pero quedó lejos. Y completó su última vuelta del sábado con un tiempo de 1:13.995, que lo posicionó en la 14° colocación para la carrera del domingo.

Colapinto no pudo cerrar una buena Qualy en el Principado.

Por otro lado, Pierre Gasly tuvo una mejor sesión y se pudo meter en la Q3. El francés cerró la Q2 con un tiempo de 1:13.762, dos décimas más rápido que Franco, que lo hizo pasar ajustadamente en el 10° lugar. Finalmente, el piloto de 30 años partirá en el 9° lugar.

La gran sorpresa del sábado fue Kimi Antonelli. El líder del campeonato no había tenido el mejor fin de semana hasta el momento pero con un tiempo de 1:12.051 logró la pole y saldrá desde el 1° lugar en el Principado.

Segundo fue Max Verstappen (Red Bull) y tercero largará Lewis Hamilton (Ferrari). En su último intento, Charles Leclerc tuvo un golpe contra el muro y no pudo terminar la vuelta. El local saldrá 4°. Quien no tuvo la jornada deseada fue George Russell, que culminó sexto.

En la carrera de este domingo, Colapinto tendrá una difícil tarea en Monaco: tratar de volver a estar en zona de puntos por tercera vez consecutiva en un circuito callejero muy angosto donde es complicado adelantar.