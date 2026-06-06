Franco Colapinto no pudo pasar a Q3 y largará 14° en el Gran Premio de Monaco
El argentino no pudo entrar en la última ronda de la clasificación y saldrá desde la séptima fila en Montecarlo. Antonelli sigue imparable: el italiano logró la pole position. Los detalles.
Franco Colapinto no atraviesa el fin de semana deseado en Monaco. Luego de tener unas complicadas prácticas libres, el argentino pudo meterse en Q3 y saldrá en la 14° posición en la carrera del domingo.
En el inicio de la Qualy, el argentino fue uno de los primeros en salir a la pista con neumáticos blandos. En su primer intento fue obstruido por Hadjar y marcó 1:17.056. Luego, pudo mejorar notablemente con un 1:15.799, para posicionarse en el 13° lugar.
Tras unos minutos en boxes, Franco entró en peligro para ingresar en Q2 pero su próximo registro fue 1:15.186, que lo dejó momentáneamente 14°. A falta de 3 minutos para el cierre de la Q1, Gabriel Bortoleto tuvo un pequeño roce contra el muro, lo que derivó en una bandera roja. Esta situación ayudó a Colapinto, que pasó tranquilo a la siguiente ronda.
Ya en la Q2, al pilarense le costó encontrar el mejor ritmo y nunca estuvo dentro de los 10 mejores. En el primer intento, marcó 1:14.530 pero quedó lejos. Y completó su última vuelta del sábado con un tiempo de 1:13.995, que lo posicionó en la 14° colocación para la carrera del domingo.
Por otro lado, Pierre Gasly tuvo una mejor sesión y se pudo meter en la Q3. El francés cerró la Q2 con un tiempo de 1:13.762, dos décimas más rápido que Franco, que lo hizo pasar ajustadamente en el 10° lugar. Finalmente, el piloto de 30 años partirá en el 9° lugar.
La gran sorpresa del sábado fue Kimi Antonelli. El líder del campeonato no había tenido el mejor fin de semana hasta el momento pero con un tiempo de 1:12.051 logró la pole y saldrá desde el 1° lugar en el Principado.
Segundo fue Max Verstappen (Red Bull) y tercero largará Lewis Hamilton (Ferrari). En su último intento, Charles Leclerc tuvo un golpe contra el muro y no pudo terminar la vuelta. El local saldrá 4°. Quien no tuvo la jornada deseada fue George Russell, que culminó sexto.
En la carrera de este domingo, Colapinto tendrá una difícil tarea en Monaco: tratar de volver a estar en zona de puntos por tercera vez consecutiva en un circuito callejero muy angosto donde es complicado adelantar.
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