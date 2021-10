Bolmaro jugó apenas unos minutos y Minnesota lo bajó a la G-League

Leandro Bolmar0 jugó menos de cinco minutos en el estreno frenta Houston Rockets y no tuvo más posibilidades en Minnesita. Gentileza.

Leandro Bolmaro pudo alcanzar una de las hazañas más grandes de básquetbol luego de pegar el salto desde el Barcelona al Minnesota Timberwolves, de la NBA, pero no llegó ni a poner los pies en la tierra que ya su equipo tomó la decisión de enviarlo a la G-League, donde podría tener su estreno esta noche en su nuevo equipo.

Bolmaro apenas disputó algo menos de cinco minutos en los cuatro partidos que el equipo de Minnesota jugó hasta el momento y por eso decidieron enviarlo a la liga de desarrollo de los Estados Unidos, donde se pondrá la camiseta del Iowa Wolves.

La única vez que el ex Bahía Basket tuvo participación en la temporada regular de la mejor liga del mundo fue en el debut de su equipo frente a Houston Rockets, en el que los Timberwolves ganaron por 124 a 106, hace poco más de una semana y Bolmaro hizo dos puntos. Luego siguieron tres partidos, dos frente a New Orleans Pelicans y ante Milwaukee Bucks en los que no ingresó ni un minuto.

Lo cierto es que los Wolves tienen a muchos jugadores en el lugar de alero como de D’Angelo Russell, Anthony Edwards, Patrick Beverley, Malik Beasley, Jordan McLaughlin y Josh Okogie. Si bien el joven de 21 años llegaba como un proyecto, la intención es que no pierda el ritmo de partido y continúe en plena actividad. A lo largo de la temporada, Bolmaro puede ser llamado en cualquier momento para volver a integrar el plantel.

“Bolmaro será un gran jugador en la liga, estará bien. Simplemente hay muchos jugadores que pueden jugar y eso lo hace duro. Pero él sigue aprendiendo, trabajando y presionando a los que están adelante para estar listo”. Chris Finch, el entrenador de Minnesita, aseguró que a pesar de enviar al alero a la G-League lo tiene en cuenta.

Bolmaro podría jugar muy rápido en Iowa Wolves, que se medirá con G-League Ignite. Gentileza.

El argentino podría comenzar a tener acción con Iowa Wolves hoy a las 21 frente a G-League Ignite, el combinado de la liga con jóvenes prospectos del que salieron, por ejemplo, Jalen Green y Jonathan Kuminga, picks de Lotería del Draft 2021. El partido incluso se podrá ver en la web oficial de la G League.