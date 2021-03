Bolsonaro: "Basta de caprichitos ¿Hasta cuándo van a seguir llorando?"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sugirió que quien cumple el distanciamiento social es un "cobarde" y "caprichoso", tildó de “idiotas” a quienes le piden que compre más vacunas contra el coronavirus y calificó de "estado de sitio" a las cuarentenas, aún en medio de cifras record de contagios y con varios estados al borde del colapso sanitario.

En dos discursos inflamados apenas un día después del récord de muertes diarias -1.910- y con gran parte del país en crítica situación hospitalaria, toque de queda y restricciones, Bolsonaro defendió su posición histórica de no adherir al distanciamiento social para evitar contagios.

"Ustedes no se quedaron en casa. No se acobardaron. Hay que enfrentar los problemas. Basta de caprichitos, de quejarse todo el tiempo. ¿Hasta cuándo van a seguir llorando? Obvio que hay que respetar a los más viejos, a los que tienen comorbilidades. ¿A dónde irá Brasil si paramos? La propia Biblia dice en 365 pasajes que no hay que temer", sostuvo.

Para Bolsonaro, "otros problemas matan más que el virus como el desempleo", así que “si la gente se queda en su casa todos van a morir de hambre".

Aclaró, no obstante, que no es un negacionista del virus y hasta se rio de que antes la prensa lo llamó “racista, homofóbico, dictador, y ahora terraplanista".

Tras bromear, el mandatario volvió a defender el uso de hidroxicloroquina -un remedio contra la malaria sin efectividad manifiesta contra el coronavirus- como tratamiento precoz, como lo hizo desde el inicio de la pandemia, pese a las repetidas alertas, pedidos y denuncias de científicos.

Brasil es el tercer país más afectado del mundo por la pandemia en términos de contagios, detrás de Estados Unidos e India y el que más casos registra en Latinoamérica, con 10,7 millones, mientras que suma casi 300.000 muertes, según el último reporte sanitario.

Con información de Agencia Télam